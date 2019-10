Rådmannen bør kalles administrasjonsleder

Leserinnlegg

Den nye kommuneloven legger opp til at dagens rådmannstittel endres til kommunedirektør. Dette er Rødt Sortland imot. Direktør begrepet er i hovedsak brukt i sammenheng med privat næringsliv, forretningsdrift og i aksjeselskap. En del større offentlige foretak som ligger på siden av direkte folkevalgte organ har også tatt i bruk betegnelsen direktør. Direktørbegrepet er opprinnelig en mannlig betegnelse med direktrise som den kvinnelige versjonen. At det også heter sirkusdirektør, gjør ikke begrepet mer spiselig.

Det er en kamp på mange fronter for å gjøre offentlig sektor lik privat næringsliv der kjøp og salg, kunde, forbruker og andre begreper trekkes mer og mer inn i velferdssektoren. Offentlig sektor tar seg i hovedsak av mennesker og forhold rundt helse i vid forstand, oppvekst, trivsel, forebygging og mye mer. En viktig hensikt med velferdsstaten er å utligne forskjeller og ta et bredt, kollektivt samfunnsansvar. OG viktig - området er ikke basert på forretningsdrift, men finansiert gjennom skatteseddel og folkestyrt - ikke direktørstyrt.

I dagens verden er det et enormt press fra kapitalsterke krefter for å få mer innpass i velferdsordninger for å hente ut profitt. En hensikt er å konkurrere ut skattefinansierte velferdsordninger med betalingstjenester slik at rikinger kan kjøpe seg egne tjenester. Gjennom det forvitrer velferdsstaten, samfunnet individualiseres og et kollektive samfunnsansvar svekkes.

En måte å viske ut skillet mellom velferdsstaten og forretningsdrift er å bruke språket. Et av samfunnets sterkeste demokratiske institusjoner er lokaldemokratiet gjennom kommunestyrer. Det er derfor ikke uten verdi for disse interessene når folkevalgt i dagligtale gjennom lovverket blir bedt om å bruke direktørbegrepet for sin administrative leder. Det bidrar til å berede grunnen for at offentlig sektor og velferdsstaten litt etter litt oppfattes som et ordinært forretningsforetak.

Kommuneloven åpner for å kan velge lokal tittel på dagens rådmann. Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i sitt møte 17. oktober. Rødt Sortland gå inn for endre navnet til det mest kjønnsnøytrale - administrasjonsleder.