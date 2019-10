– Vi må jobbe mere, ikke lønnes bedre

Leserinnlegg

Med artige utrykk som «å baines i kjerka» og «brenn på dass» skriver Willy Vestå i avisen. Han føler han bannet i kirka etter at han mottok kritiske spørsmål fra flere av kommunestyrets medlemer, da han i kommunestyret uttalte at «Viktige kommunale oppgaver blir forsømt i Sortland»

For de som var tilstede i salen eller fulgte overføringen over Radio Bø eller streaming på nett, fikk med seg at dette var sagt for å forsvare en halv million i lønn for varaordfører!

At mye kunne vært gjort anderledes eller bedre politisk er jeg skjønt enig i. Derfor stilte jeg til valg for Høyre for å få en annen politikk enn hva som er blitt ført de siste 4 årene. Dessverre ble det ikke flertall for endring og vi får 4 nye år med akkurat den samme politikken som har vært.

Jeg stiller meg bak alle eksemplene som Vestå har nevnt som forsømmelse.

Trafikksikkerhet er viktig så vel som på bruene våre som i Vesterålsgata. Jeg er så freidig at jeg slenger på min hjertesak: skolekvartalet!

At det er mangelen på politisk besluttsomhet hva parkering i sentrum angår er jeg også helt enig i. Nesten et samlet kommunestyre sendte rådmannens forslag i vinter i retur, uten å komme med løsninger. Dette til tross for at deler av næringslivet hadde bedt om rådmannens løsning.

Sammenkopling av Vesterveien og Bjørklundveien er et annet eksempel Vestå bruker som forsømmelse fra politisk nivå. Her er det fristende å minne om at penger var avsatt til dette prosjektet under ordfører Grete Ellingsens (H) tid, men senere trukket tilbake av Sp og de andre rødgrønne ganske tidlig i forrige periode. Våre forslag om å bevilge penger for oppstart til prosjektet har blitt nedstemt hvert samtlige år av de samme partiene.

Hver enkelt representant i kommunestyret har et ansvar for å jobbe for å gjøre Sortland bedre. Ordfører, varaordfører, gruppeledere og enkeltrepresentanter har et like stort ansvar for å løfte opp problemene vi ser. Her stiller vi helt likt.

Derfor er jeg glad for at Willy Vestå og jeg ser likt på mange av utfordringene i Sortland.

I løsningene derimot er vi nok uenig. Vestå mener varaordfører bør være fast lønnet, jeg mener vi folkevalgte bør jobbe hardere, bedre og prioritere anderledes.