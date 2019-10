«Lødingen gis bort (som den står)»

Leserinnlegg

Når det kommer til snakk om sammensplitting, så stiller en del kommuner seg veldig negativt til slik dialog. Det er på en måte forståelig ut fra demmes indirekte synspunkter. Ikke alle ønsker å miste kontroll over tildelt budsjett og spesielt, attraktive arbeidsplasser.

Det oppleves ofte at ledelsen i noen kommuner tenker at personlig velvære står foran stedets og lokal befolkningens interesser. Stabilitet og egoisme. Pensjonskapitalen sakte men sikkert spares opp 8 år til, så er det pensjon. Da kan vi ta frem bobiler som har støvet i garasjen, så er det velfortjent hvil. At stedet som vi hadde ansvaret for har blitt til en dystopisk plass, det er vel ikke vårt problem. Det er ikke vårt ansvar lenger, vi drar til Syden.

Problemet er at ikke all ledelse i kommuner klarer å innse et tydelig faktum at uansett hvor stor budsjett kommunen vil klare å tigge ut fra staten, så blir kommunen alltid å være i en uendelig økonomisk krise. Siden det snakk om mangel av et par svært viktige egenskaper, nemlig ledererfaring, ansvar, og evnen til å planlegge fremtid ved å sette konkrete mål.

Problemet er at vi har alt for mange ukompetente folk som har klart å komme seg til makt posisjoner via bekjentskap og slekten, noe som er svært vanlig i slike tettsteder som Lødingen.

Dersom det blir avstemning om å sammensplitte Lødingen med Sortland, så blir jeg å være den første som blir å sette min signatur med store bokstaver. Spørsmålet er da om Sortland vil takke ja til å ta over Lødingen "som den står". Siden det er mye arbeid som må påregnes.

Synd at det går ikke ann å bare kjøpe gavepapir, innpakke hele Lødingen og pynte den med fargerike og glansende dekorasjoner, og deretter legge den anonymt utenfor Sortland like før julaften.

Siden Lødingen dør ut. Tilstanden er akutt. Krisen har nådd høydepunktet og det er på tide at noen som har reel kunnskap og kompetanse- tar over. Hvis ikke, så blir Lødingen å drukne helt i sin egen elendighet.

Noen med erfaring og modenhet må ta over. Noen som er objektiv og ikke lokal, for å skape mest mulig nøytralitet, for å redusere slektens og bekjentes innvirkning ved ansettelsesprosesser. Noen som har mot og vilje til å få kontroll over anarkiet som pågår.

Jeg vil konkludere med et dikt som jeg ønsker å dedisere til Lødingen.

Lødingen...

Du har vært min barndomshjem.

Du har vært et vakkert sted.

Du har skapt glede for mange generasjoner.

Men nå, du har det ikke bra.

Du har det vondt.

Dine sår, blør.

Hjertet banker stillere og stillere med hvert slag.

Du, dør.

Det er på tide å innrømme at du har det ikke bra.

Det er på tide at noen tar over.

Det er ikke skammelig å be om hjelp.

Slik at du kan bli reddet.

Slik at du kan begynne å blomstre igjen.

Lødingen, du fortjener å bli elsket...

Du skal ikke dø.

Ikke nå.

Aldri

- Pierre Kornev