«Støtte-erklæring til Ramona Lind»

Leserinnlegg

Jeg leste i kveld på Vol.no hvor Ramona Lind sier det er som å gjenoppleve ulykken med hennes sønn Charlie, hvor ett vogntog nesten tok med seg 2 personer i en bil i døden, på E-8 på torsdag.

Ramona sier det fortsatt er for dårlige krav til dekk på trailere og at hengeren på disse trailerne fortsatt skal kunne kjøre på disse såkalte M+S dekkene som er altfor dårlige på norske vinterveier.

Jeg støtter Ramona 100% i hennes uttalelse og er enig i at de nye kravene som kommer til neste høst for vinterdekk på trailere er for altfor svake. Det kommer krav om dekk med Alpesymbol (3 PMSF) på styrende og drivende akslinger på trekkvognen, mens hengeren som veier 20-30 tonn fortsatt skal kjøre på disse M+S dekkene som står på hengeren året rundt og er varmkjørt i Europa på sommeren og blitt som hardplast, helt ubrukelig i Norge på vinterveier. De er slik jeg ser det rett og slett livsfarlige, og passer på Lamborghini og Ferrari på testbanen i Italia på sommeren.

Det som vil skje er at trailerne får bra friksjon på trekkvognen med de nye dekkravene og når de bremser opp vil friksjon på hengerdekkene være mye dårligere og derved slipper hengeren og drar av veien. Det blir som en trekkvogn med ABS-bremser hvor hengeren ikke har ABS, hjulene på hengeren låser seg før hjulene låser seg på bilen og ergo er katastrofen ett faktum.

Slik jeg ser det har samferdselsministeren godkjent de nye kravene utelukkende for å imøtekomme EU og EØS slik at EU-bileierne kan ha trekkvogner i Norge med godkjente dekk, også kan de trikse og mikse inn og ut av landet med disse semihengerne med ubrukelige M+S dekk som er bra nok i Europa, men helt ubrukelige på norsk vinterføre.

Hele vogntoget må være utstyrt med 3 PSMF-dekk hvis det skal være noe som helst nytte i å innføre nye dekk-krav til trailere i Norge.

Slik jeg ser det er disse M+S dekkene for sommerdekk å regne og da vil kombinasjon av M+S dekk på hengeren og 3 PSMF (Alpesymbol) dekk på trekkvognen, gjøre at det blir enda farligere med disse utenlandske trailerne etter norske vinterveier pga at hengerdekkene har altfor dårlig friksjon mot glatte norske veier.

Samferdselsministeren sa han var så stolt av at de hadde fått til nye krav til vinterdekk på tunge kjøretøy, men slik jeg ser det er det helt misforstått av han.

Jeg påstår jeg veit hva jeg prater om. Jeg har kjørt tungtransport i 32 år og ha kjørt vogntog på 50 tonn og 18 meter i årevis på 90 og 2000 tallet og kjørt på den smale veien til Harstad gjennom Kvæfjord og på langtransport og vi brukte alltid skikkelige vinterdekk med grovt mønster og mye pigger på absolutt alle dekk på hele vogntoget (16 dekk). Vi var helt avhengig av slike dekk hvis vi skulle kjøre trygt på veiene. Og nå 20-30 år seinere er kravene fortsatt mye dårligere for vinterdekk på trailere enn vi brukte i «gamle dager» Jeg kunne ikke drømt om i min villeste fantasi at vi skulle kjørt 50 000 kg på vinteren med vogntog med M+S dekk på hengeren som veide 22 tonn på smale veier, heller ikke i «gamle dager».

Jeg er enig med Ramona Lind at samferdselsministeren bør gå av. Vi kan ikke leve lengre med at det skal være på rein tilfeldighet om vi kommer fram med livet i behold når vi skal ut å kjøre en tur, pga at norske myndigheter virker å gå på tomgang angående å få gjort noe med sikkerheten etter veiene.

Hadde det vært tak i Jon Georg Dale så hadde kravene om Alpesymbol-dekkene på ALLE hjul på vogntog som skal kjøre på norske vinterveier vært innført fra og med i høst-2019!

At norske myndigheter kommer EU i møte og godtar slike krav som vi nå ser, ja det er en tragedie og grusomt å være vitne til hvor cowboy-kjøringen og ulovlighetene med for dårlige dekk/kjettinger/kjøretid/kabotasje kan fortsette. Folk tør snart ikke kjøre etter veiene, men de er nødt til å kjøre.

Det veit myndighetene, derfor er det ett hån imot menneskelivene til alle som ferdes på norske veier at slike dekk-krav blir godkjent. Det er ei skam og de som har ansvaret skulle vært avsatt, slik Ramona skriver.

Min fulle støtte til Ramona Lind som er så tøff å fortsette kampen for å få bedre sikkerhet på norske vinterveier, hun trenger all støtte!