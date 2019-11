«Har vi glemt fugletrekkene her på Andøya?»

Leserinnlegg

Regjeringen har nylig trukket tilbake forslaget om nasjonal rammeplan for vindkraft. Minister Freiberg sier konsesjonssystemet nå skal gjennomgås og strammes opp og at fugletrekk er viktige hensyn direktoratet må ta. I Andmyran Vinds konsekvensutredninger finner man ikke beskrevet noe sted at store og viktige fugletrekk finner sted på Andmyran hver vår og høst.

Likevel er det anført at "det er knyttet usikkerhet til de enkelte artenes bruksmønster i forhold til utredningsområdet. Det er kun tidsstudier som kan gi slik informasjon. Anviste tall må derfor tas med forbehold." Vi må ikke glemme at det finnes flere tusen skapninger som garantert blir skadelidende dersom det dukker opp mange propeller med hastigheter på opptil 300 km/t på myrene.

Alle som bor her vet at luftrommet på Andmyrene brukes av alle fugleartene som opptrer her og det er det mange av. Svalbardgåsa er bare en av disse artene. Be-tegnelsen omfatter to underarter - kortnebbgås og kvitkinngås. Kvitkinngåsa var utrydningstruet på 1950-1960-tallet, men entusiaster hjalp til slik at bestanden nå er på akseptabelt nivå. Den er nå totalfredet i Norge. Svalbardgåsas tilstedeværelse på fra slutten av april til slutten av mai er vårens vakreste eventyr på øya vår.

Avlesing av ringmerkede gjess viser at de fleste gjess som beiter på Andøya samles i Breivika rett før de trekker mot Svalbard. Dersom det foregår landbruksaktiviteter eller når havørn flyr i området - som skjer i stort monn, trekker gåsa gjerne oppover de myrene hvor det nå planlegges vindturbiner. Det blir et «fristed»/ hvilested. Når gjessene tar av mot Svalbard, velger de flere ruter. De trekker både langs kystlinjen og over det planlagte vindturbinområdet. De flyr opp mot fjellene for å utnytte de termiske effektene som finnes langs fjellfoten, slik oppnår de raskere foretrukket høyde før trekket over havet starter. (Kilde; Johnny Bakken, ornitolog)

Også havørna er totalfredet og mange ørner frekventerer kystlinja når rognkjeksfisket foregår i Andfjorden. I fjellene vestenfor Andmyran har havørna flere hekkeplasser og den kommer seilende i vindturbinhøyde til og fra disse. De fleste vet nå hvordan det har gått med 100 havørner på Smøla.

På NVE's hjemmesider finner vi at NINA gjorde befaringer i området 2., 6. og 28. juni 2011. Tidsstudiene ble altså gjennomført ETTER vårens mange og store fugletrekk, men likevel ble det observert 25 ulike fuglearter. Blant disse er arter betegnet som Nær Truet; tjyvjo, fiskemåse og svartand.

For oss er det en gåte at et privat utenlandsk selskap skal få bygge drapsmaskiner på fugleøya vår uten at våre lokale politikere gjør sitt ytterste for å stanse det.