Leserinnlegg

Det er det vakre navnet på Nordland fylkes planstrategi for 2015 - 2023. Tittelen ble valgt etter en konkurranse hvor en nord-norsk ungdom skapte slagordet «Mitt Nordland – mi framtid». Jenta, som het Ida, begrunnet slagordet med at hun mente Nordland burde være et sted å tilbringe framtida si, og at om hun skulle føle tilhørighet og oppnå selvrealisering, ville det være avgjørende at Nordland vokste i takt med fremtiden, hvor barna hennes kunne få gode oppvekstvilkår og hennes foreldre få den omsorgen de fortjente. Jeg synes det er et veldig godt utgangspunkt for en planstrategi, og jeg skjønner godt at de valgte «Mitt Nordland – min fremtid» som utgangspunkt.

Ida la vekt på selvrealisering, og det innebærer som regel utdanning og at man tar ut sitt potensiale, gjerne på områder som interesserer og som man har størst mulighet til å lykkes i.

Nå som yrkesfaglinjer i hele regionen går ei uviss fremtid i møte, tenker jeg det er på sin plass å be fylkesrådet finne tilbake til gamle visjoner, og bla litt i egen planstrategi og Ida's tanker.

På s.7 i 《Mitt Nordland - mi framtid》finner man en uttalelse som bør tas frem når vurderinger rundt tilbudsstruktur skal gjøres: Jeg siterer:

«Utdanningsnivået i Nordland er lavt i forhold til landsgjennomsnittet. Kompetanse er den viktigste ressursen for framtidig utvikling, og det må derfor satses på å øke utdanningsnivået i fylket. En forutsetning for dette er at ungdom gjennomfører videregående opplæring.»

Enig. Man må satse på å øke utdanningsnivået i fylket, og da er IKKE svaret å legge ned viktige linjer i distriktene.

Det er i yrkesfagene at fylkesrådet foreslår å kutte, og det er også i yrkesfag at frafallsprosenten er mest dramatisk. Nasjonalt slutter i gjennomsnitt 3 av 10 og i Nord-Norge er tallet høyere, særlig blant elever som må bo på hybel.

Fylkesrådet legger opp til å sende 15-16 åringer hjemmefra dersom de drømmer om å bli noe så vanlig som kokk, frisør eller gårdbruker. Det er all grunn til å heise det røde flagget og be fylkesrådet ta en time-out.

Kommer man til s. 14 i 《Mitt Nordland - mi framtid》finner man at «motivering av unge til å ta utdanning og fagopplæring som etterspørres i arbeidslivet, vil bli enda viktigere i årene som kommer.»

Enig. Arbeidslivet i Vesterålen og Hadsel etterspør arbeidskraft som utdannes fra alle linjene utdanningssjefen foreslår nedlagt. Unge motiveres til å ta utdanning blant annet ved å ha et visst mangfold av studieretninger å velge i, og ved å få bo hjemme når de utdanner seg.

Staten har satset stort på å øke andelen ungdommer som velger yrkesfag, og har langt på vei lykkes. I årets opptak utgjorde yrkesfagene 51 prosent av søkerne til videregående på landsbasis.

Det fylkesrådet holder på med er mer alvorlig enn å flytte på tall og linjer. De flytter på ungdommene våre. Det er unison politisk enighet om at den største utfordringa vi i distriktene står overfor, er at ungdommene våre flytter fra oss – og ikke kommer tilbake.

Om fylkesrådet får kutte der de ønsker vil vi virkelig få fart på eksporten av ungdom, og vi har ikke råd til å miste en eneste ungdom fra Hadsel, Vesterålen eller Lofoten for den saks skyld.

Vesterålen skal nå tømmes for gutter og jenter som drømmer om å bli kokk, gårdbruker, frisør osv. Sånn kan vi selvfølgelig ikke ha det. Ungdommene våre er like mangfoldige som ungdommene andre steder i landet, med like allsidige interesser og drømmer for fremtiden. Det må tilbudet vi gir dem gjenspeile dersom vi skal nå Ida's visjon om selvrealisering og bolyst her hjemme i 《Mitt Nordland - mi framtid》