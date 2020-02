«Arbeiderpartiet vil ha FOT-rute Evenes-Bodø og styrking på Helgeland»

Leserinnlegg

- Vi mener staten må ta ansvar å kjøpe inn flytilbud mellom Evenes og Bodø og styrke FOT-tilbudet på Helgeland. Det vil vi fremme en uttalelse til samferdselsdepartementet om sier Arbeiderpartiets gruppeleder Mona Nilsen.

Nyheten om Widerøes dramatiske kutt i rutetilbudet slo ned som en bombe i Nordland forrige mandag. Spesielt vakte det oppsikt at den eneste ruten mellom Evenes og fylkeshovedstaden Bodø.

- Det er dramatisk for Nordland at det eneste kollektivtilbudet mellom to av de større byene våre kuttes over natten. Det kan vi rett og slett ikke akseptere, og det må regjeringen rette opp i. Det er deres politikk som har skapt dette uføret.

Det er ikke første gang regjeringens politikk for kortbanenettet vekker oppsikt. I 2016 kuttet regjeringen 100 millioner kroner i FOT-rutetilbudet på Helgeland. Det førte til at regionen gikk fra 17 til 9 daglige avganger til Bodø. Avgiftene på kortbanenettet har økt dramatisk, og Arbeiderpartiet mener det er helt nødvendig at man styrker kortbanenettet.

- Vi må senke avgiftene på kortbanenettet, staten må inn med midler til å kjøpe flere FOT-ruter og man må sørge for å ruste flyplassene til en fremtid med elektriske fly. Nordland er godt egnet til å ligge helt i front på utviklingen av elektriske flyreiser. Da kan vi ikke rasere kortbanenettet nå, avslutter en engasjert gruppeleder.