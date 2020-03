«Hvorfor skriver ikke lokalpressen om vilt-problematikken i Andøy?»

Leserinnlegg

I Andøy er mange bekymret for elgens vandringer til og fra havet, som følge av økt snømengde i marka. For mange oppleves dette som skremmende og det har ført til 7 elgpåkjørsler mellom Andenes og Bjørnskinn den siste tiden uten at dette er skrevet om i lokalpressen. Bare den siste uken er det påkjørt to.

- Påkjørsler er alvorlige påkjenninger for både dyr og mennesker, i tillegg til de materielle skadene og samfunns-kostnadene som kommer med utrykning, ettersøk, forvaltning og avliving.

Andøya har om lag 120 vinter-beitende dyr, og dette er en godt forvaltet bestand med gode beiteforhold. Vanligvis ser man ikke dyrene i flokk, men dersom snømengden går opp så vil de følge brøytede veier eller opptråkkede stier for å spare energi, det vil dermed oppleves som en eksplosjon i bestanden.

Det er ingen tvil til at informasjon om de naturlige trekkene for elgen vil redusere påkjørslene. Informasjonen bør komme fra viltforvaltningen til lokalpressen og i form av skilting. Det er derfor lokalmedias samfunnsansvar å opplyse om påkjørsler og vei-myndighetenes ansvar å skilte, samt gjøre forberedende tiltak som skogrydding og gi informasjon til lokalpressen.