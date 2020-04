– Har dere sovet i timet, Høyre?

Leserinnlegg

Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik velger å kritisere planene om å bygge ut fylkeshuset i Nordland. Spørsmålet om de har sovet i timen er nok her sentral.

Da Bø Nilsen satt som fylkesråd for økonomi var hun helt tydelig på at Nordland fylkeskommune ville møte økonomiske utfordringer når det nye inntektssystemet kom. Dette har vi i Senterpartiet også vært helt tydelige på, derfor har vi valgt og se på blant annet hvilke besparelser de vil kunne gi og samle alle ansatte i Bodø på et sted.

Nordland SP har lenge sett på dette som et positivt prosjekt. Samtidig har vi også vært klare på at det må gjennomføres for å sikre en besparelse hos fylkeskommunen, og ikke ytterlige kostnader.

Sikrer vi et nytt og bedre fylkeshus som koster mindre å drifte, vil dette føre til ekstra midler som kan brukes på det som står Senterpartiet nærmest, nemlig distriktene.

Det skal ikke være tvil om Senterpartiets syn i denne saken. Så lenge fylkeshuset viser seg å være besparende, er dette en investering som burde vektlegges. Det betyr i midlertidig ikke at alle fylkestingene skal flyttes til Bodø, men det vil være mulig å ha flere i Bodø, i motsetning til i år, da det ikke er planlagt et eneste ett.

Høyre må gjerne vise seg å være motvillig til å kutte penger i byene for å ha mer å gi til distriktene, for det faller jo i deres stil. Vi i Senterpartiet skal i hvert fall fortsette å holde på rollen som de som kjemper for distriktene.

Så inviterer vi gjerne høyre på en prat om fjellvettreglene, kanskje vi skal snakke litt om fjelloven i samme slengen?