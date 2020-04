«Gigant-anbud må deles opp!»

Leserinnlegg

I disse dager vedtar Stortinget krisepakker for mange milliarder. Det er helt nødvendig, Norge har mer enn 400.000 arbeidsledige.

Nesten 10 prosent av disse har sitt arbeid i bygg- og anleggsnæringa. Når staten nå legger ut noen av våre største vegprosjekter, skulle vi tro at Regjeringen så behovet for å legge til rette for at også norsk næringsliv skulle kunne konkurrere. Men nei, kontraktstrukturen både på Sotra-sambandet og Hålogalandsveien utelukker norsk næringsliv. Høyreregjeringens anbudspolitikk har lenge vært feil, men nå blir den absurd!

Arbeiderpartiet mener alle anskaffelser må utformes slik at norsk næringsliv kan konkurrere. Særlig nå!

Hvordan skape verdier i Norge?

Hvis staten bruker 1 milliard på å anskaffe en vei, blir 350 millioner mer igjen her i landet hvis en norsk entreprenør får kontrakten (Rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse for EBA). Dette fordi en norsk bedrift skatter til Norge, har flere ansatte som skatter til Norge og kjøper mer varer og tjenester fra norske leverandører. Også en utenlandsk entreprenør vil legge igjen penger her, men 35 prosent mindre.

Stortinget har flere ganger sagt at anbud skal deles opp slik at flere kan konkurrere. Mot slutten av 2019 ble det kjent at Samferdselsdepartementet ville legge ut Hålogalandsveien som en entreprise på nærmere 10 milliarder. Jeg spurte daværende samferdselsminister Dale om han vurderte å dele opp Hålogalandsveien i flere kontrakter. Svaret var nei.

En samlet norsk anleggsbransje mente – og mener - at et anlegg på 10 milliarder utgjør for stor risiko for dem. Sotra-sambandet er sammenlignbart med Hålogalandsveien. Der fikk staten inn fire anbud, et spansk, et fransk, et italiensk og et kinesisk. Der er fasiten for gigantanbudene.

Hålogalandsveien er Nord-Norges viktigste eksportvei for fersk fisk. Den har til dels veldig dårlig standard som ikke er tilpasset denne trafikken. Det haster å få den bygget, og nå er planleggingen klar!

Det vil være absurd hvis staten skulle utelukke norske entreprenører fra å kunne konkurrere om dette historisk store veianlegget. Og så be Stortinget vedta en krisepakke for bygg- og anleggsnæringa?