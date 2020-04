«Ikke rør Åse Barnehage»

Leserinnlegg

Senhøsten 2019 tok vi et valg. Et valg om at vi skulle selge leiligheta vår, si opp våre trygge jobber og si ha det til nettverket vi har bygget oss i Oslo. Vi flytter hjem til Åse i slutten av august 2020. Jeg kommer fra Åndalsnes, så jeg har ingen tilknytning til Andøya annet enn samboerens familie og våre venner. Jeg sier likevel at vi skal flytte hjem til Åse, ei fantastisk bygd som har det man trenger i hverdagen. Barnehage, skole, sykehjem, butikk, bilverksted, familie, venner og fantastisk natur m.m.

En hverdag vi lengter etter, etter å ha jobbet ekstrem turnus i 7 og 10 år og hatt hverdagskabalen hengende over oss.

Vi lengter etter en hverdag hvor vi enkelt kan levere 2åringen i barnehagen, uten å bruke tid på reisevei til og fra barnehagen. Hvor han kan vokse opp sammen med vennene han har blitt kjent med på Åse. Gå i samme barnehage før dem havner på samme skole, Åse Montessoriskole.

Vi treffer hverandre i barnebursdager, overnattinger, dugnader og andre arrangementer, og får det fantastiske Åse-samholdet min samboer har snakket så varmt om alle disse årene.

Jeg lengter etter et enkelt liv.



Vi fulgte med da kommunestyret ønsket å legge ned Åse barnehage i desember 2019. Vi ble oppriktig bekymret over valget vi hadde tatt. Er det riktig å flytte til ei bygd hvor barnehagen er foreslått nedlagt, gang på gang?

Det ble jubel i heimen den gangen da fornuften endelig seiret.

Rådmann Kirsten Pedersen gjør det ikke enkelt for oss, når det på nytt er foreslått at Åse barnehage skal legges ned, mens Skolestua og Risøyhamn barnehage oppbemannes. Barnehagebarna splittes opp, og sendes i hver sine retninger. Stressa foreldre må hive seg i bilen for levering og henting i tidvis vanskelige kjøreforhold.

Samholdet i bygda blir sakte men sikkert revet i stykker. For hva da?

Vi er en av familiene som ønsker å flytte heim til Åse. At det er en barnehage, bokstavelig talt, et steinkast unna oss gjorde valget så mye enklere.

Vi tok et valg senhøsten 2019.

Nå må kommunestyret ta et valg for oss som ønsker å komme hjem.

Ikke rør barnehagen vår!