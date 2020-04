«Veien over Sandviksbakken og likebehandling»

Leserinnlegg

Posisjonen i Øksnes kommune, representert ved H, SP og Frp, har anmodet om at sak 002/2017 settes på dagsorden til kommende kommunestyremøte 5. mai 2020 og at kommunestyrets forutsetning om veiløsning før byggestart av prosjektet Kjærlighetshaugen strykes.

Hvorfor er dette problematisk?

Veien over Sandviksbakken har vært til behandling og utredning gjennom 40 år. Det har vært steile fronter, mange utredningsoppgaver for teknisk enhet ved Øksnes kommune og flere behandlinger på politisk nivå. Videre har stadige endringer av prosjektet på Kjærlighetshaugen gjennom flere gjentatte dispensasjonssøknader ført til at beboerne i området har en reel frykt for at løftene fra bla. Frp før valget, ikke holder vann lenger.

Beboerne i området har i mange år ventet på at forholdene for myke trafikanter skulle bedres etter det første kommunestyrevedtaket for 40 år siden hvor det ble vedtatt at veien skulle gå langs Torstein Reinholdtsens vei. Trafikktellinger viser at det i snitt er 1100 kjøretøy som benytter Halvar Rasmussens vei daglig. Veien er smal, og det er ikke mulighet til å utbedre denne med fortau uten at de 30 husstandene langs veien blir sterkt berørt. I tidligere saksutredning fra Teknisk etat er det estimert at kostnadene ved å legge veien over «bakken» kontra langs sjøen vil være betydelig mye høyere, da det er flere beboere som blir berørt.

I Øksnes kommunes trafikksikkerhetsplan står veiløsning til Vorneset som høyeste prioriterte tiltak.

SP, H og Frp signaliserte allerede tidlig etter valget at de igjen ønsket omkamp om hvor veien skal gå. Dette ved «å vedta utredning av kostnader for realisering av vei/fortau over Sandviksbakken som en del av reguleringsplanen for Sentrum 5.1».

Posisjonen i Øksnes argumenterer for likebehandling i sin anmodning til kommende kommunestyremøte og legger opp til at det nå skal åpnes for storstilt utbygging i området, uten at forholdene for de myke trafikantene, barn som går/sykler til og fra skole og beboerne i området er utbedret.

Øksnes Arbeiderparti har derfor i dag underrettet administrasjonen at om at det vil bli stilt spørsmål i kommende kommunestyremøte. Spørsmålet er: kan administrasjonen vise til forskjellsbehandling, når det gjelder utbygging utover Vorneset, etter vedtaket om rekkefølgebestemmelsen kom på Kjærlighetshaugen? Eventuelt hvor mange ganger det er gjort forskjellsbehandling og i hvilke saker?

Øksnes Arbeiderparti er bekymret for realiseringen av dette viktige veiprosjektet og mener at tidligere vedtak i saken har hensyntatt både utbygger, men også de berørte innbyggere og barna.