«Nå er tiden for å pusse opp»

Leserinnlegg

Nå må vi få i gang økonomien igjen. Det kan du være med på. Sett i gang prosjektene hjemme, og bruk håndverkerne i Nordland!

De siste ukene har vi fått merke hvor viktig det er å trives i sitt eget hjem. Mange har nok også hatt ekstra tid til å se seg rundt og oppdaget ting som kunne gjort det enda triveligere. Jeg har en god nyhet til alle dere som har det, og til alle dere som har gamle oppussingsplaner som har blitt utsatt: Det er ingen grunn til å utsette lenger. Dere kan børste vekk støvet, sette i gang og ringe nærmeste håndverker. For håndverkere i hele landet står klare til å trå til. Mange av dem har mer ledig tid enn ellers. Mens noen bransjer har måttet stenge helt de siste ukene, har elektrikere, rørleggere og snekkere klart å holde en viss aktivitet i gang og funnet nye måter å jobbe på - slik at det blir trygt for oss å få utført arbeid.

Koronapandemien har svekket norsk næringsliv. I den første fasen har regjeringen og Stortinget kommet med nødhjelpspakker. Men økonomien går ikke rundt bare av overføringer fra staten. Hjulene kommer bare i gang igjen når vi – kunder og forbrukere – kjøper det næringslivet produserer og tilbyr. Nå kan vi hjelpe til og bidra til å trygge arbeidsplasser. Får vi håndverkere i sving nå bidrar vi også positivt for byggevarehandel og industrien.

Sammen har vi klart å få viruset under kontroll og vi skal fortsatt følge smittevernrådene. Samtidig skal vi sammen klare å få økonomien i gang. Den jobben kan du og jeg gjøre, og den starter hjemme. Ved å la håndverkeren ta jobben hos deg, bidrar du til å bygge landet opp igjen. Derfor: Ring en håndverker i dag!