«Offentlig sektor må bidra i likviditetssektoren»

Leserinnlegg

Om offentlige aktører fremskynder betaling av regninger kan mange arbeidsplasser reddes. Og slik jeg ser det burde det være en selvfølge at det offentlige fremskynder betalingen av sine underleverandører.

Den siste tiden har statsbygg betalt regninger for 1,6 milliarder kroner til sine underleverandører, selv om det kun er rundt halvparten av beløpet som har forfalt. Dette har vært en bevisst strategi for å bedre likviditeten hos leverandørene. Likviditet er nøkkelen for å overleve krisen hos veldig mange bedrifter.

Det burde vært et krav om at alle offentlige aktører deltar i denne «likviditetsdugnaden».

SMB Norge har også tatt til orde for at det bør være en selvfølge at offentlige aktører fremskynder betalingen til underleverandører slik at ikke flere arbeidsplasser går tapt.

I usikre tider er alle avhengig av mest mulig forutsigbarhet. Jeg forventer at kommunalministeren kommer på banen og forlanger at det offentlige tar del i dugnaden på lik linje med alle andre.

FrP har alltid vært opptatt av å styrke og legge til rette for næringslivet og verdiskaping. Vi skal derfor legge press på landets kommuner, fylkeskommuner og staten slik at gründere, startups og SMB-bedrifter ikke går konkurs.

Den 5. mai sendte jeg et skriftlig spørsmål til kommunalminister Astrup om hva han gjør for å fremskynde betaling av regninger til aktørene.

Jeg håper han er enig i at det offentlige bør gå foran med et godt eksempel slik at vi ikke mister flere arbeidsplasser.