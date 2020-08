Leserinnlegg

Da jeg var lita, drømte jeg om å bli astronaut. Eller drømte, det var vel egentlig en tanke som framsto som rasjonell. Gjennom barneskolen skjønte jeg at tanken ikke var så rasjonell, og endte etter mange år opp som lærer. Men vet du hva? Det er faktisk ikke så langt unna det å være astronaut, særlig ikke for en norsklærer med en stjernevrimmel av litteratur å reise i, i utallige klasserom som åpner opp for flere univers enn det jeg ville fått sett som astronaut. I tillegg får jeg reise sammen med elever og studenter gjennom ulike sfærer, og lete sammen med dem etter stjernebilder tryllet fram av ord. Å være lærer, det er slett ikke så langt unna det å være astronaut, nei. Det er derfor alle som skal begynne på lærerutdanningene nå bare kan glede seg, dere har tatt et godt og viktig valg. Og vet du hva, det er stort rom for flere. Bill.mrk lærerstudenter søkes.

I Nordland har vi sett en stor nedgang for søkere til lærerutdanningene i høst. Tallenes tale gir et klart bilde av en fremtid i fylket der vi står ovenfor større utfordringer enn resten av landet med å skaffe oss kvalifiserte lærere. En estimert lærermangel på om lag 4000 lærere truer den nasjonale horisonten. I Nordland skriker mange kommuner allerede etter kvalifiserte lærere. Om vi snur katastrofetanken på hodet, blir det også til en mulighet: vi trenger desperat flere lærere i Norge og i Nordland, og det er fortsatt ikke for sent å søke opptak. Å velge lærerutdanning gir gode jobbmuligheter, og du kan også studere i eget fylke uten å flytte. Bill.mrk lærerstudenter søkes.

For å fremsnakke læreryrket, har jeg konkludert at jeg faktisk endte opp med drømmejobben astronaut. Å være i et klasserom er som å sveve i et vakkert og uendelig fargerikt univers med stjerner, planeter og galakser. Alle elevene jeg har møtt gjennom disse årene som lærer har vist meg dette, være seg i form av stjerner i øyne, eller av og til øyne som sorte hull, alle elever trenger å bli sett på den planeten de er på. Som astronaut er oppdraget klart: utforske, og få det hele til å fungere. Du kan være vektløs og ha bakkekontakt på samme tid i et klasserom, men du bør ha øyne i nakken. Som en astronaut trolig opplever magien i verdensrommet, vil du også alltid føle deg både overveldet og ydmyk over hva som bor i barn og unges univers, om du er så heldig å få slippe inn. Du kan også oppleve at kaos inntrer, og du må jobbe for å gjenskape et harmonisk kosmos av et klasserom. Det er aldri kjedelig å være lærer, selv om det også kan være krevende. Heldigvis har du som regel et kobbel med gode kollegaer som sammen med deg får romskipet på rett kurs igjen om det går litt skeis. Astronauter og lærere er avhengige av godt samarbeid og et solid bakkemannskap for å fullføre sine oppdrag. Og vet du hva, vi trenger flere. Bill.mrk lærerstudenter søkes.

Det å studere er et privilegium. Om du velger å studere til å bli grunnskolelærer eller lektor, da har du en god framtid i møte. Du vil alltid kunne flytte rundt og finne jobbmuligheter over hele landet. I Nordland har du alle muligheter til å finne idylliske perler å slå deg ned på. Som lærer vil du alltid være del av et kollegium med et lass av ulike personligheter. Du vil alltid få muligheten til å bety noe for noen, du kan være både favorittlærer eller drittlærer, men du går aldri gjennom et klasserom uten å sette dine spor. Du får lange sommerferier, du får en lønn som er helt ok, og du får muligheten til å gjøre lærerjobben mer trendy, mer attraktiv og mer verdsatt også utenfor skolebygget. Når du selv blir lærer, da framsnakker du trolig også yrket. Det er ikke uten grunn at en av de største gruppene for lærere på Facebook heter: «Jeg er lærer og jeg elsker det». Problemet er bare at du ikke vet hvor herlig livet som lærer er før du faktisk entrer rollen. Hiv deg rundt og bli en av oss. Det er fortsatt ledige plasser på lærerutdanningene. Bill.mrk lærerstudenter søkes.