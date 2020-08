«Ernas og Hareides bløff om Hålogalandsveien»

Leserinnlegg

Fra tidligere besøk av statsminister Erna Solberg i Nordland vet vi at regjeringas medierådgivere og spinndoktorer har krydret suppa kokt på spiker ganske hardt for å få regjeringas politikk til å smake bedre for nordlendingene. Så er tilfelle også når Solberg er i Vesterålen og uttaler seg om Hålogalandsveien. Det påstås at det som i hovedsak gjenstår for å få bygd veien er et finansieringsvedtak fra Stortinget. Men statsministeren kunne like gjerne understreket at det som gjenstår er at regjeringa legger fram finansieringsforslaget for Stortinget. Sannheten er at det er regjeringa som har vært sene med å fremme saken for Stortinget. Det er derfor ganske oppklarende når Hareide innrømmer dette til VOL i en kronikk.

Tenk om regjeringa kunne sett at i denne saken kunne vi fått bygd den etterlengta Hålogalandsveien, samtidig som vi kunne lagt til rette for å styrke norsk anleggsbransje og norske arbeidsplasser. Det hadde vært en skikkelig vinn-vinn-situasjon for folk og næringsaktører som trenger veien, og for utvikling av regionalt og nasjonalt næringsliv. I utredningen Virkninger av store offentlige kontrakter, som næringsministeren presenterte i vår, er konklusjonen at dersom vi ønsker flere effektive norske aktører i bygg- og anleggsbransjen på lang sikt, kan vi ikke kjøre på med svært store kontrakter. Da vil konkurransen komme fra store, internasjonale entreprenører. Det vil si at regjeringen ved å satse på en stor kontrakt, bevisst fremmer internasjonale bedrifter, framfor norske bedrifter.

Utredningen Virkninger av store offentlige kontrakter bør ses i sammenheng med utredningen Samfunnsøkonomisk analyse har laget. Det er en ringvirkningsanalyse av konkrete større utbyggingsprosjekter. Her kommer det fram at det er en forskjell på over 50 pst. både i nasjonal verdiskaping, og i nasjonal skatteinngang, avhengig av om vi ender opp med én stor utenlandsk aktør eller får gjort prosjektet tilgjengelig for norske entreprenører. Konsekvensene for antall arbeidsplasser er også store. Investeringer på 10 mrd. kr vil bare skape 3 200 nye årsverk hvis man investerer i et utenlandsk selskap, mot 8 600 nye årsverk hvis et norsk selskap får oppdraget.

Samferdselsminister Hareide sier at det er viktig med forutsigbarhet i anleggssektoren, og vil av den grunn ikke dele opp den store kontrakten som favoriserer store, internasjonale konsern. En kan ha respekt for forutsigbarhet, men hvilken forutsigbarhet er det denne regjeringa forfekter? Vi har en regjering som er mer og mer opptatt av internasjonalt næringsliv enn norske bedrifter og norske arbeidsplasser i hele landet. I motsetning til regjeringen vil Senterpartiet alltid kjempe for norske arbeidsplasser.

La oss understreke, Senterpartiet er for å bygge veien, så raskt som mulig. Prosjektet har vært en prioritet å få gjennomført i mange år. Senterpartiet mener likevel at her burde regjeringen vært smartere underveis. Regjeringa og stortingsrepresentantene fra Høyre sitt mediespinn er å presentere en trussel om utsettelse og forsinkelse. En trussel som helt naturlig gjør lokalpolitikerne usikre på om regjeringen forsøker å springe fra tidligere lovnader. Trusselen fremsettes også i et forsøk på å skape et feilaktig bilde av hva som er Senterpartiets mål med forslaget om oppsplitting. Et forslag som for øvrig ikke diskuterer hvilken finansieringsform Erna Solberg skal foreslå for Stortinget. Dersom regjeringa hadde villet hadde det vært mulig å gjøre Hålogalandsveien til en reell konkurranse, hvor norsk anleggsbransje hadde samme muligheter til å vinne som den internasjonale bransjen. Den internasjonale bransjen er velkommen – men på like vilkår.