«Hva er riktig om Hålogalandsveien?»

Leserinnlegg

LNS melder seg ut av Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) på grunn av foreningens holdning til hvordan dette prosjektet bør gjennomføres.

Vesterålen Regionråd har støttet Regjeringens plan for gjennomføring basert på ett samlet anbud.

Representanter for opposisjonspartiene på Stortinget kritiserer høylytt Regjeringens vedtak og standpunkt om å utlyse ett samlet anbud.

Samferdslesminister Knut Arild Hareide sier i et innlegg på BLV at:

«Ved å endre kontraktstrategien for Hålogalandsveien kort tid før anbudsdokumentene sendes ut i markedet, blir prosjektet både senere ferdigstilt og svært sannsynlig dyrere enn planlagt. Det er flere grunner til dette.»

Han lister opp flere momenter som han mener underbygger denne påstanden, og konkluderer med:

«I bunn og grunn vil den handle om å igangsette bygging nå, eller utsette oppstarten betydelig og risikere økte kostnader. Regionen fortjener en avklaring.»

Han sier «svært sannsynlig». Ikke at «det vil medføre».

Willfred Nordlund og Siv Mossleth, stortingsrepresentanter for Senterpartiet, kritiserer i innlegg på BLV Regjeringen for måten denne saken er behandlet.

I avslutningen av innlegget sier de at:

«Dersom regjeringa hadde villet hadde det vært mulig å gjøre Hålogalandsveien til en reell konkurranse, hvor norsk anleggsbransje hadde samme muligheter til å vinne som den internasjonale bransjen.»

De sier dermed ikke at det er mulig med endring, de sier at det «ville vært mulig»

Så langt er det ingen som har fremsatt klare beskrivelser av hva en endring vil medføre. Hvor raskt kan faktisk en endring skje dersom en virkelig ønsker endring? Eller hvor lang forsinkelse vil endring i alle fall medføre?

At Regjering og opposisjon har forskjellige virkelighetsbeskrivelser er ikke uventet. Men at LNS tar det standpunkt de gjør forutsetter jeg bygger på en vurdering av at en endring ikke vil medføre en uakseptabel utsettelse og usikkerhet ved finansiering. Og at ett samlet anbud ikke vil være mulig for nasjonale eller regionale entreprenører å svare på. Dermed tapte muligheter for langsiktige norske arbeidsplasser.

Det er naturlig å stille spørsmål om det er mulig å endre nå, dersom man vil endre, uten flere års forsinkelser og dermed usikkerhet for finansiering.

Hva er realitetene i denne saken?