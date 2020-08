«Gratulerer med en annerledes første skoledag»

Leserinnlegg

Det siste året har vært preget av koronapandemi og ført oss i en situasjon vi aldri før har vært i. Det siste året vil prege slutten av året og det kommende. Skolestartet som du ventet deg blir nok ikke helt som man hadde sett for seg, men med tilpasninger for å få bukt med coronapandemien vi står overfor.

Første skoledag er noe de aller fleste minnes sterkt. Både for skolebarnet, men også for besteforeldre og foreldre. Det er det første møtet med venner man skal beholde resten av livet og starten på å lære for å gjøre deg klar til voksenlivet. Skoletiden er en tid som raser av gårde, det føles kanskje i dag som en evighet til du skal begynne å jobbe, men tro meg, denne tiden går rasende fort.

Selv husker jeg spenningen ved å treffe læreren, få egen pult, pakke ranselen for første gang. Det var stor stas i heimen. Vi flagget, til og med. Selv om vi står i en uvanlig situasjon vil denne følelsen fortsatte henge ved, tror jeg.

Den største forskjellen for mange når man for første gang starter på skolen er mer ansvar og forventninger både fra lærere og foreldre. For meg er ansvar et positivt ladet ord. At det stilles krav og forventninger betyr at man er respektert og at noen har troen på at du skal lykkes. Som konsekvens av dette kommer pliktoppfyllelse og bygge selvtillit til å ha troen på deg selv. Dette er en av skolens viktigste arbeidsoppgaver.

Det kanskje viktigste dere nå vil lære og må tenke på hver eneste dag, er å følge smittevern for å begrense coronaviruset. Håndvask og holde avstand blir nå vesentlig. Med alt det andre som skjer rundt deg på skolen er det ikke alltid like lett å huske på alt det man skal og ikke skal. Men i år må dere huske på å følge de rutinene som lærerne vil passe på at blir fulgt

Som barnas Stortingsrepresentant ønsker jeg dere alle lykke til med første skoledag og de mange årene som skoleelev, hvor du skal lære og utvikle deg som menneske.