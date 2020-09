«Vi er ikke i den nye normalen enda, ikke doble momsen på flybillettene og ikke innfør flypassasjeravgifta»

Leserinnlegg

Senterpartiet vil ikke gjøre det vanskeligere for folk og næringsliv. Derfor vil Senterpartiet ikke doble momsen eller innføre flypassasjeravgifta i en vanskelig situasjon. Vi vil beholde den lave koronamomsen ut hele 2021. Flypassasjeravgifta, som regjeringa har innført vil vi ikke ha i det hele tatt på fly under 20 tonn, det vil si fly som flyr på kortbanenettet. Normalsituasjonen ville vært bedre for distriktene med Senterpartiets politikk. Vi vil ha flere FOT-ruter og vi har nylig lansert fem strakstiltak for å bedre eksempelvis flytilbudet på kortbanenettet i koronasituasjonen. Vi er ikke i den nye normalen som regjeringa ved næringsminister Nybø uttalte.

Her er Senterpartiets fem strakstiltak:

1. Fortsatt kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall som følge av nasjonale og/eller lokale smitteverntiltak.

2. Vedtaket om å doble momsen på reiseliv, transport og kultur fra 1. november må stanses og satsen på 6 prosent videreføres ut 2021.

3. Vedtaket om å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra 1. november må stanses

4. Løpetiden for kriselån til små- og mellomstore bedrifter må utvides fra tre til seks år.

5. Alle hull i kompensasjonsordningen må tettes.