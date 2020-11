«Gi oss muligheten til å mestre hverdagen!»

Leserinnlegg

Norsk Revmatikerforbund arbeider for å bedre tilbudet til personer med muskel- og skjelettplager og revmatiske sykdommer. Vi arbeider for å bedre behandling- og rehabilitering for en pasientgruppe som i stor grad ikke blir friske. Vi må lære å leve med sykdommen, men er avhengig av tilrettelegging for trening og rehabilitering..





For å leve så friske liv som mulig, er trening viktig og vi opplever at den beste treningen er trening i varmtvannsbasseng. Dette er trening som reduserer smertene og øker funksjonsnivået vårt. Mange kommuner har tilbud om trening i varmt vann, men i Sortland har dette ikke vært mulig etter at Oxlund-bassenget ble nedlagt. Vi viser til Remusrapporten som er utarbeidet av Menon på oppdrag fra NRF og samarbeidspartnere. Utdrag fra denne:

- muskel- og skjelettsyke er den største brukergruppen i Norge, den rammer flest og koster mest.

- 20 prosent av den norske befolkningen lider av dette, det tilsier 2100 personer i Sortland kommune.

- muskel- og skjelettsykdommer er den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge.

- samfunnskostnadene utgjør 255 milliarder kroner for denne gruppen

Trening i varmtvann bidrar til at revmatikere og flere andre brukergrupper kan stå i jobb, delta i hverdag og familieliv. Det reduserer bruken av kommunale og statlige helsetjenester vesentlig. I tillegg gir det oss mulighet til å stå i arbeid lenger, og slik bidra til fellesskapet over skatteseddelen. Ved å gi oss muligheten til å gjennomføre den rehabiliteringen vi trenger, sparer kommune og stat betydelige summer. Sortland kommune har også mange unge funksjonshemmede som trenger og etterspør et slikt tilbud.





Det vi trenger, er en kommune som ser verdien av å ha så friske innbyggere som mulig. Vi trenger et terapibasseng hvor vi kan få gjennomført den rehabiliteringstreningen man er avhengig av for å leve gode liv. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten er redusert, dette ble gjort under forutsetning av at kommunene skulle bygge ut sitt rehabiliteringstilbud. Mange revmatikere bruker behandlingssteder i inn- og utland for å få behandling og trening i varmt vann – i dag er dette ikke mulig. Et terapibasseng i Sortland vil kunne gi de mange brukerne et tilbud i hjemkommunen, noe som igjen reduserer utgifter til reise og opphold.

Ved siste valg, ble det understreket og lovet at varmtvannsbasseng/ terapibasseng skulle etableres i tilknytning til ny hall. Et terapibasseng vil kunne gi rehabilitering og trening for mange brukergrupper, med bistand fra fysioterapeuter annet faglig kvalifisert personell. Bassenget vil også bli brukt hyppig og utstrakt av medlemmer i brukerorganisasjonene på ettermiddag og kveld. Terapibassenget må være avskjermet for annen virksomhet, være universelt utformet, og åpent for de som trenger det mest.





Vi ber derfor om at terapibasseng løftes frem og inkluderes, når behandling av ny Sortland barneskole og hallstruktur behandles i kommunestyret.