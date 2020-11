«Hold ut litt til»

Leserinnlegg

I dag fikk jeg mail med oversikt over turnusen som skal få corona-hospitalet i kommunen til å gå rundt. Det var en hektisk turnus med en helgebelastning på annenhver helg , slik må det nok være når mangelen på helsearbeidere allerede er et faktum. Det skal gå greit - for en stund.

Alt går for en stund. Kommunen har per nå et anstendig lager med smittevernutsyr, det skal nok gå bra. For en stund.

For å unngå at 1) vi må åpne hospitalet og 2) i aller ytterste konsekvens at vi må stenge på grunn av at kapasiteten er sprengt så trenger vi at du holder avstand, tester deg når du har symptomer på luftveisinfeksjon, er sosial på facetime, dropper den helgeturen hit og dit, holder deg hjemme så lenge du har symptomer og er iherdig med spriting av deg selv og omgivelsene dine.

For hva skjer når helsevesenet ikke tåler mer, når det kollapser? Vi har sett de post-apokalyptiske bildene i nyhetene av forlatte sykehus hvor pasientene har blitt overlatt til seg selv, hvor sykepleiere og leger har måttet bøte med livet fordi smittevernutstyret ikke holdt. Det skal mye til at vi kommer dit men det betyr ikke at det er umulig.

Om du synes undertonen min kan virke litt dyster så er jeg helt enig med deg. Vi har sluppet billig unna så langt, og er vi flinke til å overholde smittevernreglene så kan vi være heldige nå også.

Kapasiteten avhenger av kompetente og friske folk og nok smittevernutstyr. Lageret rekker langt men det varer ikke evig. Derfor er det viktig at du gjør ditt for å holde tallene nede.

Jeg skal gjøre alt for pasientene mine - alt unntatt å ofre helsen og sikkerheten til meg selv og familien min.

Hold avstand.