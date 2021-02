«Riktig å avlyse øvelse Joint Viking»

Leserinnlegg

Det var en riktig beslutning å avlyse Forsvarets storøvelse Joint Viking med smittesituasjonen vi nå har. Forsvaret har tre prioriteringer gjennom pandemien: Opprettholde operativ evne, hindre smittespredning og bistå sivilsamfunnet ved behov. Når pandemien er på retrett, skal vi igjen øve på å forsvare Norge sammen med våre allierte.

Denne vinteren skulle storøvelsen Joint Viking funnet sted i Nord-Norge. Om lag 7000 norske soldater skulle på øvelse med om lag 3000 allierte soldater fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland. På grunn av den alvorlige smittesituasjonen som har utviklet seg de siste dagene, har regjeringen kommet frem til at øvelsen må avlyses. Det er helt riktig beslutning, i tråd med føre var-prinsippet. Det er avgjørende at vi unngår spredning av det muterte viruset.

Øvelse Joint Viking er gjennomført flere ganger tidligere. Øvelsen skal teste Forsvarets evne til vinterkrig, vise vår evne til å forsvare Norge og samhandle med styrker fra viktige, allierte NATO-land.

Det er nedfelt i Norges nasjonale forsvarskonsept at forsvaret av landet består av tre gjensidig avhengige elementer: Vår nasjonale forsvarsevne, vår kollektive evne i rammen av NATOs forsvarsplaner og vår evne gjennom bilateral støtte og forsterkningsplaner. Gjennom øvelser som Joint Viking, øver man alle disse tre elementene samtidig. Norske styrker utgjør hovedtyngden av øvelsen, mens allierte styrker øver på å støtte oss i krise og krig. Dette gir gjensidig utbytte. Vi får støtte i å øve på å forsvare Norge, mens våre allierte får verdifullt treningsutbytte i krevende norsk klima og terreng.

For Høyre i regjering er NATO en hjørnestein i forsvarspolitikken. En allianse er likevel ikke mer troverdig enn medlemslandenes evne og vilje til å stille opp for hverandre når det gjelder. Derfor er det viktig at vi øver jevnlig med våre allierte, og deltar som en aktiv part i NATO. De siste årene er det gjennomført flere store øvelser i Norge med betydelig deltakelse fra allierte styrker. Dette skal vi fortsette med, men først må pandemien håndteres.

I stedet for å igangsette øvelsen, har regjeringen besluttet at øvelsene Rein I og Joint Viking i mars, avlyses. De utenlandske styrkene som har ankommet, reiser hjem. Når pandemien er i en annen fase, kan vi igjen øve på forsvar av Norge med våre allierte.