Leserinnlegg

Fylkeskommune har overtatt ansvaret for anbudsrutene (FOT-rutene), som er en viktig del av tilbudet for å binde landsdelen sammen med oss selv, resten av landet og verden. NHO Nordland har nå gitt innspill med klare forventninger til hva som må til for at trikken vår skal fungere godt for folk og bedrifter i nord i årene fremover. Fylkeskommunen skal i løpet av våren igangsette anbudsprosessen og bedriftene- og arbeidsplassenes behov må stå i sentrum.