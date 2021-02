«Tannlegesituasjonen i Andøy»

Leserinnlegg

Sør-Andøy kjempet for å beholde tannlegen i Risøyhamn. Det ble skrevet artikler i aviser, sendt skriv til Nordland fylkeskommunen, politiske partier og Andøy kommune.

Det ble forsøkt å forklare at foreldrene måtte på landeveien i arbeidstiden for at ungene skulle få ettersyn av tennene sine. Gamle og svake vil få problemer med å ta seg til Andenes i alt slags vær.

I hele tatt svært så tungvint for alle pasienter. Tannlegekontoret i Risøyhamn hadde stabil bemanning, ventelister, fine lokaler og godt utstyr.

Alle argumentene falt på steingrunn, til ingen nytte.

Det var ikke måte hvor bra tannhelse det skulle bli. Det skulle bli utadrettet forebyggende tannhelsearbeid. Ja til og med ambulerende tannhelsearbeide, hva nå det måtte være. Men klinikken i Risøyhamn måtte først nedlegges, så skulle tannhelsen bare bli bedre og bedre.

Vi fryktet det ville gå galt. Sannheten er at det ble verre. Eldre folk har tatt Taxi for flere tusen kroner til Andenes. Ikke alle har råd til slikt.

Den nye klinikken med sin dyre husleie kom aldri skikkelig i gang. Nå blir alle voksne pasienter henvist til Sortland. Der finner en nå Andøyværingene, enten på venterommet eller på ventelistene. De private tannlegene svømmer i arbeide. Ofte er utveien å reise enda lengre. Det hender det kan det være en ledig time på Stokmarknes.

Når en tann ryker kan det bli mange tannlegebesøk. Noen ganger 2 til 3 behandlinger. Da er det langt til Sortland og Stokmarknes.

Nedleggelsen i Risøyhamn var en uforståelig avgjørelse. Andøy Kommune brydde seg ikke. Den totale tannhelsetjenesten i Andøy er nå blitt til en skandale.

Men som alltid. Noen tjener på den andres død. I dette tilfelle er det tannlegene og handelsnæringen på Sortland som kan juble.

Men pasientene fra Andøy har ingen grunn til å juble. Har en ikke har tid til å vente på ledig time, kan alltids en tannlege i Bodø eller Tromsø være et alternativ.