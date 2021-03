«Vi ønsker oss mange lærerstudenter»

Leserinnlegg

Årets Studiebarometer er til å få bakoversveis av: Studentene mener at Nord universitet har landets beste grunnskolelærerutdanning. På en skala fra 1 til 5 gir de en av grunnskolelærerutdanningene hele 5,0 i score på total tilfredshet. Gjennomsnittlig er studentene langt over snittet fornøyd med lærerutdanningene.

Morten Edvardsen, leder for grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet, betegner de gode tilbakemeldingene fra studentene som årets gladnyhet. Nå håper han enda flere velger å ta lærerutdanningen.

- Vi trenger lærere både i Nordland og Trøndelag, og en stor andel av studentene våre blir i regionene våre etter at de er ferdige med utdanningen. Velg lærerutdanning, oppfordrer Edvardsen.

Unikt samlings- og nettbasert tilbud

Søknadsfristen for valg av utdanning til høsten nærmer seg med stormskritt; 15. april.

- Vi har grunnskolelærerutdanninger for studenter som ikke ønsker å flytte, men heller ønsker å ta ei samlings- og nettbasert utdanning. Vi har utdanninger for studenter som ønsker å følge undervisning hver dag på campus, og vi har grunnskolelærerutdanninger med samisk profil, sier Edvardsen.

I tillegg fins det skreddersydde tilbud til lærere som har påbegynt ei fireårig lærerutdanning, men som av en eller annen grunn ikke fikk fullført den, samt gode etter- og videreutdanningsmuligheter.

- Felles for alle utdanningene er at du blir ettertraktet i arbeidsmarkedet når du har fullført den, sier Edvardsen.

Dyktige ansatte i dialog med studentene

Når flere av Nords lærerutdanninger scorer høyere enn landsgjennomsnittet på flere utdanninger, så kan man jo lure på hva som ligger bak.

- Hvordan har dere fått så fornøyde studenter?

- Vi tar studentenes tilbakemeldinger på alvor. Der studentene tidligere har sagt vi er for dårlige, så har vi jobbet systematisk med å forbedre oss, sier Edvardsen, og sier at studentenes medvirkning er viktig for ei god utvikling av utdanningene. Dialog og medvirkning mellom studenter og fagansatte er viktig for å lykkes. Vi har engasjerte studenter og ansatte som sammen bidrar til å utvikle god kvalitet i utdanningene våre.

- Vi setter veldig stor pris på tilbakemeldingene fra studentene, og gleder oss til å gi god undervisning og oppfølging til nye studenter til høsten.»