«Folk kan ikke betale regningene med applaus»

Leserinnlegg

– For 70 år siden stod bestefar med hua i handa og ventet på jobb, i dag sitter flere av mine venninner med mobilen i hånda og venter på ekstravakter. Sånn skal det ikke være, fortsatte Nilsen.

– Det siste året har vist oss hvor viktig arbeiderne er for å holde samfunnet i gang. Men de kan ikke leve av applaus. Regningene betales ikke med applaus, sier Nilsen.

Heltid handler om likestilling

– Det er flest kvinner som jobber deltid. Dette er også et likestillingsspørsmål, som handler om økonomi og selvstendighet. Det handler rett og slett om trygghet, sier Nilsen.

– Jobber du deltid og jakter vakter, vet du ikke når, eller om, du skal jobbe - og det vet ikke banken din heller. Da har du også problema med å få lån til egen bolig. Sånn skal vi ikke ha det, sier Nilsen.

Heltid handler også om vår beredskapsevne

– Arbeidet til koronakommisjonen viser at heltidsstillinger er viktig for å sikre bedre smittevern i eldreomsorgen. Ikke spesielt overraskende, men desto viktigere at vi vinner valget så heltid blir ei hovedsatsning for en ny regjering, avslutter Mona Nilsen.