«Ruller tilbake viktige maritime krisetiltak»

Leserinnlegg



– Vi er skuffet over at fjerningen av taket i nettolønnsordningen ikke videreføres utover juli, og vi skulle gjerne sett flere offensive tiltak for de kriseutsatte nybyggingsverftene. Vi savner også mer offensivitet når det gjelder kondemnering og resirkulering for offshoreskip. Revidert er i all hovedsak som forventet. Vi fester vår lit til at Stortinget bidrar til styrke satsingene på maritim næring, sier daglig leder i Maritimt Forum Nord, Tor Husjord.

Permitteringsregelverket endres tilbake til 26 uker

Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

– Vi har mange permitteringer i maritime næringer, og vi er bekymret for at regjeringen allerede nå halverer permitteringsperioden. Vi ser at normalsituasjonen i maritim næring ikke kommer like raskt som i andre deler av næringslivet, sier Husjord.

Grønne arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å bruke 85 mill. kroner til markedsutvikling og infrastruktur på hydrogen og 15 mill. kroner til et miljøvennlig forskningssenter for hydrogen.

– Dette er gode nyheter, og vil bidra til verdiskaping også i den maritime klyngen. Dette kommer i tillegg til en styrket satsing på grønn plattform. Dette er fremtidsrettede satsinger, som vi hilser velkommen, sier Husjord.

Sørlandets Maritime videregående

Regjeringen foreslår 8,6 millioner kroner for å legge til rette for oppstarten av Stiftelsen Sørlandets Maritime videregående skole, fra høsten 2021. Skolen har inngått intensjonsavtale med Hurtigruten Cruise AS om kjøp av M/S Lofoten til bruk som skoleskip. Skolen er godkjent for 45 elevplasser.

– For Maritimt Forum har det vært viktig å jobbe for at vi har flere skoleskip, og vi veldig glade for at regjeringen nå foreslår å bevilge penger til å få til skoledrift også på Sørlandet. Dette er viktig, ikke bare for Sørlandet, men for hele landet, sier Husjord.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.