Leserinnlegg

Det har vært avholdt Årsmøte i Utdanningsforbundets lokallag for Øksnes.

Årsmøtet utarbeidet og vedtok to resolusjoner. Uttalelsene baserer seg på delegatenes bekymringer i forhold til rekruttering, ivaretakelse og å beholde fagpersonell i barnehager og skoler i Øksnes.

Årsmøtet vedtok videre at uttalelsene skal gjøres kjent for lokalpolitikerne, media og kommuneadministrasjonen.

Uttalelser fra Utdanningsforbundet Øksnes:

Vi trenger motiverte og kompetente lærere

Øksnes kommune skal nå ansette flere pedagoger i skole og barnehager i kommunen vår. Kommunen trenger, og vil trenge flere faglærte pedagoger i skole og barnehager. I kampen om kvalifisert pedagogisk personell, er det viktig å kunne tilby attraktive arbeidsvilkår, ikke bare fin natur. Media setter fokus på at mange lærere nå søker seg vekk fra skolen. Dette er en nasjonal og lokal utfordring.

Det å være lærer er meningsfullt og spennende- vi er stolte av å være kompetente premissleverandører for barn og unge. Vi trenger mer tid og forståelse for vår profesjonalitet for å ivareta den stadig mer sammensatte elevmassen og de komplekse oppgavene vi står overfor i en hektisk hverdag. Vi trenger redusert leseplikt, da kravene til dokumentasjon, samarbeid internt og eksternt og stadig økende utfordringer i elevmassen krever mer og mer av oss. Vi har over lang tid fått flere arbeidsoppgaver og større arbeidsfelt, og mange kjenner på stor slitasje.

For å både rekruttere nye og kunne beholde erfarne pedagoger, må vi tenke nytt i forhold til arbeidsvilkår og lønn. Utdanningsforbundet i Øksnes forventer at Øksnes kommune ser denne utfordringa og velger en «fremoverlent» og innovativ strategi for å sørge for at våre barn og unge får sin opplæring av motiverte og kompetente pedagoger. Det må tas grep nå!

Barnehagelærerens viktige rolle kontra våre arbeidsforhold

Barnehagelærerens arbeidsbyrder har økt i forhold til dokumentasjon, nye planer, fokus på kvalitet, tidlig innsats, foreldreveiledning mm. Vår tid til planlegging, oppfølging og til samarbeid har ikke vært økt siden 1985. Det er fremdeles minimum 4 timer i uken.

Barnehagelæreren står hele tiden i dilemma mellom å ivareta barn og personale på sin avdeling, og det viktige plan-, kvalitets- og dokumentasjonsarbeidet som forventes. Vi ønsker nå at plantida økes, at det settes inn fagpersonale i plantiden, slik at barnehagelærere får mulighet til å gjøre jobben sin. For å unngå flukt av barnehagelærere fra barnehagene, må det arbeides for å forbedre barnehagelærernes arbeidsvilkår nå.