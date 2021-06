«Refleksjoner etter et spesielt jordbruksoppgjør»

Leserinnlegg

Vi kom oss gjennom jordbruksoppgjøret i år også, men ingen av oss er særlig fornøyde med resultatet. Bondeorganisasjonene valgte å ikke sette seg til forhandlingsbordet og i Stortinget ble statens tilbud stående.

Uavhengig av farge på regjering, har dette vært utfallet i de tilfeller jordbruket ikke har ønsket å sette seg til bordet gjennom årenes løp. Om statsråden heter Lars Peder Brekk (Sp) eller Olaug Bollestad (KrF), har tilbudet blitt stående i Stortinget, rett og slett for å signalisere hvor jordbruksoppgjøret i Norge hører hjemme. Det hører hjemme i partssamarbeidet, hos de som har skoene på, ikke hos oss på Stortinget.

Under voteringen i Stortinget ble det etterhvert klart at også Arbeiderpartiet støtter regjeringens tilnærming og de stemte alternativt for innstillingen fra regjeringspartiene. De vinglet, men falt etter hvert ned på riktig side. Senterpartiet har derimot gått helt bort fra egne prinsipper fra den gangen de selv satt i regjering. De bruker anledningen til å skylde på regjeringen og til å komme med lovnader om mer penger. 1 mrd ekstra ville Senterpartiet gi, og vi skjønner alle at dette er valgflesk.

Det er valg til høsten, og for noen partier står prinsipper for fall. Senterpartiet nekter å snakke om hva de selv stod for i jordbruksoppgjøret i 2012, og pengene sitter løst om det dreier seg om jordbruksoppgjør, gjenåpning av lensmannskontorer, kornlagre, reversering av fylkesreform, Nord-Norge banen, bygdevekst avtaler, utvidelse av Ilseng fengsel med mer.

Hvor henter så Senterpartiet disse pengene fra? Flere milliarder har de ingen inndekning på, andre penger henter de ved bruk av kreativ bokføring. De salderte faktisk tiltak med penger fra EØS-avtalen, som de ville si opp. Lekepenger med andre ord.

Senterpartiet strør om seg med fagre løfter. Løfter de aldri vil kunne innfri. Vi håper ingen går på limpinnen.

Høyres landbruksnettverk består av: Guro Angell Gimse (Trøndelag), Margunn Ebbesen (Nordland), Torill Eidsheim (Hordaland), Frida Melvær (Sogn-og Fjordane), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Akershus), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre- og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Akershus), Liv Kari Eskeland (Hordaland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark), Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud), Ingjerd Schou (Østfold), Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgaard-Halle (Vestfold og Telemark) og Marianne Haukland (Troms- og Finnmark), Anna Molberg (Hedmark) og Kari-Anne Jønnes (Oppland).