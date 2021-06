«Vesterålen - en helhet eller stykkevis og delt»

Leserinnlegg

Det er langt tilbake, men ikke værre enn at vi husker politikere som satte sitt preg på å utvikle regionen som helhet. Kyllingmark med kortbanenettet i Lofoten og Vesterålen og P.C. Reinsnes med bruene som bandt sammen Vesteråls-kommunene.

Det var ingen selvfølge å få det gjennomført, de sloss for sine prosjekt, de sloss for regionen som helhet.

Vesterålskraft er blitt en het potet, det må selges. Det kan være at det er rett, om vi skal tro ordføreren i Øksnes i alle fall, han er kategorisk, det må selges.

Få har bedre ballast enn nettopp ordføreren i Øksnes med sin politiske fartstid fra ytterste høyre, over til venstresiden for så å ende opp med å ramle ned politisk midt i mellom stolene.

Om man tillater seg å dra sammenligninger med trålerkonsesjonene som hadde stor betydning for Vesterålsregionen, så kan politikeren i Vesterålen prise seg lykkelig for at Holmøy-konsernet holdt skansen. I Hadsel har man et halmstrå i aktivitetsplikt, men alt av administrasjon og servicefunksjoner er borte, du finner det igjen i Ålesund. Miljøet lokalt er tappet.

Lokalpolitikeren, solgte konsesjonene, miljøet og arbeidsplassene ut av kommunen og ut av regionen.

Vesterålskraft må selges, de vil ikke klare oppgavene fremover på egen hand, i følge de med flest mastergrad på området.

Men at det for mannen i gata virker søkt når Lofotkraft har muskler til å kjøpe opp Vesterålskraft, det får man respektere.

Uavhengig av hva utfallet blir så bør lokalpolitikeren være klar over at et salg av Vesterålskraft også betyr et evig farvel til regional styring av denne naturressursen.

Det samme som skjedde når politikeren sa ja til frierne utenfra som kjøpte opp trålerkonsesjonene.

Det er nærliggende å se for seg at et salg vil medføre at basefunksjonene i Bø og Øksnes vil bli nedlagt. Etter hvert vil administrative stillinger på Sortland samordnes og flyttes ut av regionen. Man er bra naiv om man ser for seg det motsatte.

En sammenslåing av regionens ulike kraftselskap ville vist lokalpolitisk styrke og patriotisme til regionen. Jo mer man tenker hva som tjener regionen som helhet, jo mer styrker en egen kommune.

Derfor må man løfte seg over politikeren som har ramlet mellom stolene og over på et høyere nivå hvor helheten for regionen gis en sjanse.

Ordføreren i Bø har løftet et prosjekt hvor sammenslåing av regionens kraftselskap gis en ny sjanse.

Kanskje har han i friskt minne resultatet for sin kommune og regionen med Bø kommune sitt ja, i ikke mindre enn 2 omganger til salg av fisken ut, også det en evigvarende ressurs.

Regionens politikere bør «ta en fot i bakken» løft blikket opp og frem og se på hva som tjener regionen som helhet frem i tid. De gode valg for regionen vil også bli de gode valg for egen kommune.

«Beilerne» som vil kjøpe er ikke borte, de blir bare mer ivrig.

Lykke til.