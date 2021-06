«Husk å snakke sammen i forkant av ferien»

Leserinnlegg

For mange familier er ferien en kjærkommen periode med avslapning og mindre hverdagsstress. Men for andre kan ferien være en tid hvor man opplever at irritasjonen stiger når faste holdepunkter som jobb, skole og fritidsaktiviteter blir borte. Problemer som ligger og ulmer i hverdagen, kan vokse seg større i ferier.

- Mitt råd er å snakke sammen om forventinger til ferien. Hvis dere har helt ulik oppfatning av hva dere vil og hva som er viktig, øker sjansen for krangel og konflikt, sier Jartrud Sofie Frafjord, psykolog ved familievernkontoret i Tromsø, og leder for spisskompetansemiljøet Barn og unge i Familievernet.

Tenk gjennom hva du selv trenger for at sommeren skal bli god, og legg det frem som et ønske til partneren din. Husk å vise like stor interesse for hva som er viktig for han eller henne. Kanskje den ene vil ligge i hengekøya og lese en bok, mens den andre ønsker et stappfullt program med mye aktivitet? Kanskje den ene trenger egentid, mens den andre vil ha hytta full av venner og familie?

Ta barna med på råd

Spør barna om hva de ønsker seg av ferien. Det er så fort gjort at vi voksne har for høye forventinger til hva som må gjøres. Kanskje barna mest av alt vil kose seg hjemme?

Mange barn ønsker bare å være sammen med foreldre, søsken og venner uten å ha fullt program hele tiden. Bare å rusle en liten tur i skogen og plukke bær, uten at det er noe dere må rekke.

- Det er viktig for barn å være sammen med foreldre som har tid til dem. Prioriter å bare være sammen uten mobil og nettbrett. Det er ikke så viktig for barna hva vi gjør, bare vi ikke har det travelt og maser på dem om å bli ferdig, er rådet fra Frafjord.

Skru ned tempo

Når vi skrur ned tempoet gir vi rom for barnas kreativitet. Hva med å starte dagen med “i dag har ikke jeg planlagt noen ting, hva har dere lyst til?”

- Og husk at det er ikke alt som kan planlegges eller forutsees. Snakker dere sammen om ønsker og forventninger, er sjansen større for at ferien blir god for alle i familien, avslutter Frafjord.

Tips fra Familievernet: Hvordan kan dere som familie få en best mulig ferie?

· Snakk sammen om forventninger til ferien

En avklaring og justering av forventinger reduserer sjansen for krangel, irritasjon og skuffelser

· Spør barna hva som er viktigst for dem

La barna få være med å foreslå aktiviteter og planlegge ferien

· Snakk om hva som gir energi, glede og mening for dere

Kjenn etter hva du trenger for at ferien skal bli god, og vær like interessert i å finne ut av hva de andre i familien trenger

· Gode minner kan være gratis

Barn som får tid til å være kreative og spontane kommer ofte på fine aktiviteter som ikke koster noe

· Unngå eller begrens alkoholinntak når barna er til stede

Barn merker fort hvis foreldrene endrer væremåte og kan bli utrygge av det

Det viktigste du kan gi barna og partnere er din tid og tilstedeværelse.

Fakta om familievernet:

· Er et gratis offentlig tilbud til dere som strever i familien

· Ingen henvising er nødvendig

· Terapeutene har taushetsplikt

· Tilbyr kurs, terapi og mekling

· Familievernet styres av Bufetat

Finn ditt nærmeste kontor på www.familievernet.no