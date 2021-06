«Nei Sp, politiet er ikke en politisk motstander»

Leserinnlegg

Politimester Heidi Kløkstad skal ha ros for å kommunisere i offentligheten om utfordringer og muligheter for politiet i Nordland, slik hun har gjort i en rekke ulike medier i Nordland 22/6. De som leser kronikken hennes vil se at det ikke er noen skjønnmaling av politireformen, hun peker også på utfordringene framover. Hun gir en objektiv, faglig fundert og balansert framstilling basert på offisielle tall.

I Norge har vi en statsforvaltning som heldigvis er seg svært bevisst å være politisk nøytral og ha høy faglig integritet. Det betyr at vi politikere må forholde oss til den avrapporteringen Politietaten til enhver tid gir. De arbeider ikke for en regjering av en viss farge. De arbeider for den til enhver tid sittende regjering utgått av folkestyret, og deres oppdrag er folks trygghet og sikkerhet. De er ingen politisk motstander.

Derfor er det etter min mening et grovt overtramp når Senterpartiets to stortingsrepresentanter fra Nordland og Nordland Senterpartiets leder går i rette med politimesteren, den nest høyeste embetsperson i Nordland. De trekker hennes motiver, politifaglige virkelighetsforståelse og faglige tallgrunnlag i tvil. Sp påstår å vite bedre enn henne hvilke utfordringer Politiet i Nordland møter.

Det er rene harseleringen med Politiet i Nordland de driver med i et debattinnlegg 25/6, når de sier at «Det er hyggelig at politimester Kløkstad er fornøyd med seg selv, men det er vel sjelden man ser en leder i staten som klarer å levere en mindre balansert framstilling av egen etat».

Vi har sett det samme i politidistriktene i Troms og Finnmark og Sogn og Fjordane. Politiet selv uttrykker tilfredshet med større budsjetter, flere politifolk, bedre kjøretøy og utstyr, og et kompetanseløft som gjør dem mer i stand til å takle dagens og framtidens kriminalitetsbilde. Til beste for oss alle, uansett hvor du bor.

Det passer selvfølgelig ikke inn i Senterpartiets elendighetsbeskrivelse. Men løsningen er ikke da å angripe Politiet selv. Da politireformen først ble innført, fikk regjeringen tilbakemeldinger om at kartet ikke passet til terrenget alle steder. Skulle regjeringen da ha sagt til Politiet at de ikke vet hva de snakker om? I stedet har man justert deler av reformen til å passe bedre til Politiets arbeid. Det er på den måten vi styrker Politiet og øker folks trygghet.

Er det noe som er ubalansert og kritikkverdig, så er det ikke Politimesterens reflekterte kronikk, men Senterpartiets undergraving av tilliten til Politiet og statsforvaltningen. Hadde jeg vært Senterpartiet, ville jeg tatt en runde på om deres motinnlegg burde trekkes.

Sp hevder i sitt debattinnlegg mot Politimesteren blant annet at tilliten til Politiet er høyere i Oslo enn i Nordland. Ja, noen få prosentpoeng. Samtidig har tilliten økt fra 77 % til rekordhøye 79 % det siste året i Nordland, og økningen har vært like stor i bostedskategorien «under 2000 innbyggere». Samtidig er Nordland og Finnmark budsjettvinnerne i Politiet, og det stemmer slett ikke at en BCG-rapport hevder det motsatte. Framstillingen fra Nordland Senterparti er ekstremt selektiv, på grensen til uærlig. De bør forholde seg til offisiell statistikk fra POD som alle andre.

Jeg har utfordret Senterpartiet på hva som skjer med Politiet i Nordland hvis de kommer i regjering. Mitt enkle spørsmål var: Hvor mange ekstra «politikontor» vil de opprette i Nordland? Og i hvilke kommuner? Og hvorfor er det ikke budsjettert for?

Jeg fikk et arrogant motinnlegg fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund som overhodet ikke svarte på spørsmålet mitt. Det synes jeg at et parti med «statsministerkandidat» bør kunne svare på.

Det ville dessuten være et godt bidrag til en bedre debatt om Politiet og trygghet for innbyggerne i Nordland og hele landet. En debatt hvor vi legger Politiets egen avrapportering til grunn, og heller diskuterer politiske forskjeller mellom oss som er til valg og hva de politiske alternativene betyr for folks hverdag.