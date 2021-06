«Sjokkert over ny avgift i kystflåten»

Leserinnlegg

Norges Kystfiskarlag er svært skuffet over Stortingets varslede innføring av ressursavgift for fiskeflåten fra og med 1. juli. Avgiften, som under behandlingen av statsbudsjettet i høst ble utsatt på grunn av manglende utredning og innretning, ble i vinter gjenstand for en egen høringsrunde - en prosess som avdekket en gjennomgående mangel på redegjørelse for avgiftens formål, fordeling og nødvendige avgrensninger.

Verdiskapningen må styrkes gjennom videreutvikling av samfunnskontrakten

-I stedet for å pålegge flåteleddet en ny avgift, må myndighetene finne løsninger og virkemidler som bidrar til å styrke og videreutvikle samfunnskontrakten mellom flåte og landindustri på en måte som kan øke verdiskapingen av fiskeressursene i Norge, sier leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil. Det blir etter vårt syn riv ruskende galt å pålegge kystflåten under 28 meter denne avgiften, som i dag leverer råstoff som landindustrien kan nyttiggjøre seg av gjennom bearbeiding i Norge.

Avgiften vil bidra til ytterligere press om liberalisering og av eksisterende lovverk, og formålsparagrafene i fiskerilovgivningen vil på sikt tape legitimitet og svekke mulighetene for aktivitet og bindinger som fiskeressursen i dag har til lokalsamfunn. Det er en utvikling vi sterkt vil advare mot.

Det totale avgiftstrykket har nådd en grense

Det er heller ikke til å unngå å nevne at det totale avgiftstrykket som fiskeflåten er pålagt kommende år oppleves urimelig høyt. Kontrollavgift, tredobling av CO2-avgift, krav om nytt sporingssystem for fiskeflåten under 15 meter og et varslet avfallsgebyr er i sum avgifter som kommer til å innebære store økonomiske konsekvenser for kystflåten. En ressursavgift på toppen av dette, som vi per dags dato heller ikke aner hva skal gå til, mener vi både er feil og kommer til å vanskeliggjøre ønsket om å prioritere flåtefornying og grønn omstilling som store deler av kystflåten er gått i gang med. Dette, til tross for stor økonomisk usikkerhet som følge av covid-19 pandemien.

Kiil sier at Kystfiskarlaget kommer til å jobbe aktivt opp mot Storting og regjering for å få endret dette.