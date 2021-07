«Omstilling for fremtiden»

Leserinnlegg

Mange andøyværinger som vi snakker med, ønsker å se fremover. De peker også på at regjeringen lovet "ekstraordinære tiltak" etter vedtaket om Andøya flystasjon i 2016. Hvordan ligger vi så an? Er vi rustet for en lys fremtid for andøysamfunnet?

Alle omstillingsprosesser tar lengre tid enn man skulle ønske. Men de omlag 70 millionene som er gitt Andøy kommune til omstilling må selvsagt forvaltes godt over tid. Her har kommunestyret gjort et fremragende arbeid. Det er ventet betydelig jobbskaping og utvikling i regi av Samskap blant annet.

Ekstraordinære tiltak betyr ikke ekstraordniært hodeløs pengebruk. Men det betyr å bruke ekstraordinære statlige ressurser og prioritet til prosjekter som er bærekarftige og kan bli nye pillarer for andøysamfunnet på sikt. Mange er ikke klar over det møysommelige arbeidet bak Andøy Space. Det var slett ikke gitt at Norge skulle vinne den internasjonale konkurransen om å få en oppskytingsbase for småsatellitter i polar bane.

Vi har fulgt prosjektet tett. For tidlige bevilgninger før nødvendige utredninger, ville svekket troverdigheten til prosjektet blant kommersille aktører i romindustrien. Arbeidet ble gjort grundig og hurtig, og bevilgningen på 365 millioner ble lovet til rett tid. Nå ligger alt til rette for et romindustrieventyr med hundrevis av nye høykompetansejobber. Det er også bred politisk enigeht om å etablere et nasjonalt rominnovasjonssenter på Andøya som vil gi store ringvirkninger.

Det var ikke gitt at Andenes havn skulle prioriteres i NTP fremfor intercitytog på Østlandet. Dette er en bevisst prioritering fra regjeringen, hvor Hålogalandsveien også inngår, fordi verdiskapingspotensialet er så stort nettopp hos oss. 17% av midlene i første 6-årsperiden i Nasjonal transportplan går til Nordland, enda vi er under 5% av befolkningen. Ingen har fått mer, målt pr innbygger. Når blir det opp til oss som er til valg for Nordland til Stortinget å følge opp at prosjektene får tidlig finansiering.

Det var også en bevisst prioritering at The Whale og Skrei ble lovet investeringsstøtte i Kulturmeldingen fra regjeringen. Tha Whale skaper begeistring internasjonalt og lokalt. Dagens Næringsliv slo opp at Høyre i Nordland hadde bedt selveste statsmininsteren om møte om saken med formål om finansiering. Ja, de skal få mye å slå opp fremover. For i Nordland Høyre har vi tenkt stå på for omstilling av Andøy for fremtiden, og vi føler at vi blir hørt av partiledelsen.

Ikke noe annet samfunn i Nord-Norge, og kanskje nasjonalt, har i utsikt til så mange nye jobber pr innbyggertall som det Andøy har. Næringslivet satser stort på reiseliv, fiske, oppdrett, landbruk og romrelatert virksomhet, for å nevne noe. Nå gjør Høyre i regjering det også mulig å søke stedsuavhengige statlige arbeidsplasser slik at det blir lettere for et par å finne jobb til begge når man staser på et liv på Andøya.

I Høyre ønsker vi å se fremover. Vi vil støtte opp om en positiv og sterk utvikling for Andøya og Vesteråelen, og bidra til samfunn hvor familier vil ønske å etablere seg og oppleve store muligheter for dem selv og sine barn.