«Uakseptabelt å øke husleia til ansatte i Forsvaret»

Leserinnlegg

Forsvaret skal drøfte et nytt forslag om ei kraftig økning i husleia til sine ansatte. Forslaget går ut på å tredoble husleien til ansatte i forsvaret. Det får Senterpartiets Sandra Borch til å reagere.

– Dette er kvinner og menn som bidrar gjør en innsats for å forsvare landet vårt. Det er en selvfølge at en da må tilrettelegge for forutsigbare ordninger som ikke gjør det for dyrt å være i tjeneste for forsvaret av landet vårt, sier Borch.

Sandra Borch mener forslaget vil hindre rekrutering til forsvaret, og mener det utfordrer Stortingets vedtak om å øke antall ansatte i Forsvaret.

– Dette er forslag som vil øke husleien til ansatte i forsvaret dramatisk, det er klart det vil gå ut over rekruteringen når ansatte må betale blodpris for å bo en plass de er beordret til å bo. Det er ingen tvil om at dette vil gjøre Forsvaret til en mindre aktuell arbeidsplass for mange. Med en markedsbasert husleie vil det også samtidig frarøve den enkelte mulighet til å kjøpe seg noe eget, forklarer Borch

Borch er kritisk til forsvarsbygg sitt forslag og kaller det Høyrepolitikk i praksis.

– At forsvarsbygg i det hele tatt foreslår dette er helt bak mål. Det viser at de drifter etter høyrepolitikk og vil snyte de ansatte som allerede står under et stort press, dette er helt feilslått og uakseptabelt, slår Borch fast.

Senterpartiets Stortingsrepresentant fra Troms viser til frem til ansatte i militæret er 38 år plikter de å flytte dit arbeidsgiver bestemmer at det skal tjenestegjøres. Så om forsvaret trenger folk kan de ansatte bli beordret til å tjenestegjøre en plass i en tre- eller fireårsperiode.

– Beordringssystemet gjør at en konsekvens vil kunne være å måtte flytte hvert 3 eller 5 år, det er uforutsigbart, og det er behov for gode ordninger for forsvarsboliger, skal en kunne etablere et liv må det tilrettelegges for ulempen forsvarsansatte får knyttet til beordringer. Hva mener egentlig Høyre og forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes om dette? avslutter Borch