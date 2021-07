«Sommeren kommer med håp»

Leserinnlegg

Når bålene tennes til sankthans, er det med håp om at midtsommerfesten er starten på bedre tider. Flammene skal holde onde ånder borte og naturkreftene er på sitt sterkeste denne natta, heter det fra gammelt av. Det kan komme godt med nå når reiselivsbedriftene i Nordland er i gang med en optimistisk åpning av sommersesongen.

NHO Reiseliv har også i juni gjennomført medlemsundersøkelse. Tallene fra 29 reiselivsbedrifter i Nordland gir et inntrykk av hvordan situasjonen er i bransjen akkurat nå.

Undersøkelsen forteller at reiselivsbedrifter har kommet i gang med gjenåpningen og møter sommeren med optimisme. Etter at myndighetene innførte trinn 2 i gjenåpningsplanen i slutten av mai begynte situasjonen å bedre seg på landsbasis. Permitterte har fått tilbake jobben, omsetningen stiger og konkursfrykten har sunket.

- Det vil likevel ta tid å komme tilbake til normalen, sier daglig leder Elise Bratteng Rønning i Nordlandsbedriften “Til Elise fra Marius”, som også er styremedlem i NHO Reiseliv.



- Reiselivsbedriftene mangler fortsatt tilgang til utenlandsmarkedet. Og selv om mange nordmenn vil feriere i Norge i sommer, betyr et fravær av utenlandske gjester, betraktelig færre bestillinger enn normalt, forklarer Bratteng Rønning.

- Så lenge næringen er underlagt strenge restriksjoner som hindrer normal drift, må bedriftene kompenseres. Lav moms ut året, samme serveringsmoms som på take-away og lavere rentenivå, er tiltak som er nødvendig for at bedriftene skal komme seg på fote igjen, fortsetter Bratteng Rønning. I tillegg bør myndighetene ha større fokus på utfordringene med å få inn nødvendig arbeidskraft fra andre land.

Ifølge undersøkelsen mangler så mange som halvparten av reiselivsbedriftene i Nordland nødvendig arbeidskraft fra EØS/utlandet.

NHOs siste medlemsundersøkelse blant Nordlandsbedriftene (174 bedrifter) viser at det går mot lysere tider i de fleste bransjer. Noen bedrifter har likevel fortsatt mørke skyer hengende over seg.

- Den positive utviklingen vi har sett de siste månedene, fortsetter. Nå melder 86% av Nordlandsbedriftene i undersøkelsen om god eller tilfredsstillende markedssituasjon. Det er opp fra 68% i april, og svært gledelig nytt for arbeidsplassene og verdiskapingen, sier regiondirektøren i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

- Vi er likevel bekymret over at 17% av bedriftene melder om likviditetsproblemer. Blant disse bedriftene er dessverre reiselivsbedriftene overrepresentert, hvor hele 34% melder om likviditetsutfordringer, sier regiondirektøren.

Men tross dette - pilene peker oppover for reiselivsbedriftene i Nordland.

- Det er svært gledelig, særlig fordi mange har mistet verdifull kompetanse og sliter med å få tilbake de man har permittert som følge av koronarestriksjoner, sier Bratteng Rønning.

- At reiselivet nå er på vei tilbake som en viktig vekstnæring, betyr mange spennende jobbmuligheter for de som vurderer å satse på reiselivsbransjen. Reiselivet er limet i mange lokalsamfunn, det gir arbeidsplasser og bolyst. Nå kan vi sammen skape et reiselivstilbud som vi stolt kan ønske velkommen til, sier Bratteng Rønning.