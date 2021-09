«Jeg begriper ikke hvorfor noen vil slakte Vesterålskraft»

Leserinnlegg

Om få dager skal kommunestyrene i Bø, Øksnes og Sortland avgjøre skjebnen til et av distriktets mest vellykkede politiske prosjekter, nemlig Vesterålskraft. Om 14 dager kan gullkalven være slaktet, og det uten en eneste god grunn. Iallfall så langt jeg kan se.

Sommerens ventetid, en ny tilbyder og nye utredninger har ikke fortalt oss noe vi ikke visste fra før. Vi har nok en gang fått bekreftet at selskapet er verd 600–700 millioner kr netto. De ansatte er sikret arbeid i minst ti år eller kanskje til de blir pensjonister. Hvor det blir av arbeidsplassene etter hvert som ansatte går av, sies det mindre om. Så skal nettleia bli fem øre billigere kilowattimen i noen år. Altså lommerusk i forhold til prisøkningene vi har i vente dersom vi integreres i det europeiske strømmarkedet.

Siden sist har vi fått vite med sikkerhet at velgerne i Bø, Sortland og Øksnes ikke vil ha den regjeringa som mer enn noen har motarbeidet lokale kraftselskaper. I Sortland stemte 27 prosent av velgerne på Senterpartiet i stortingsvalget for ei uke siden, og partiet opplevde gode resultater også i Bø og Øksnes.

Ei regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med eller uten SV, må forventes å følge opp egne forslag i Stortinget. Så seint som vinteren 2021 behandlet Stortinget såkalt funksjonelt skille for nettforetak. Enkelt forklart handler dette om oppflising, elefantsyke og byråkratisering av selskapene, slik vi for eksempel har sett på jernbanesektoren, der snart ingen vet hvem som har ansvar for hva.

SV, Ap og Sp gikk på Stortinget imot ei slik byråkratisering som ville påskynde sammenslåing av små nettselskaper. De tre rødgrønne partiene framhevet betydninga av lokal tilstedeværelse og oppbygging av kompetanse i kraftbransjen. Og de samme tre partier har arbeidet for utjevning av nettleia.

Mitt poeng er altså: Med ny regjering deles kortene ut på nytt, og små kraftselskaper blir ikke lenger mobbeoffer.

Noen snakker om de relativt små kraftstasjonene i Vesterålen som selve arvesølvet. Det er viktig å beholde disse kraftpluggene på lokale hender, mens det ikke er så nøye med strømnettet. Kan man få inntrykk av.

Til dette vil jeg si: Hva er strømnettet, annet enn selve livsnerven i våre lokalsamfunn? Blir det neste at vi skal selge ut kommunale vannverk? Veier? Skoler? Og håpe det beste… Nettselskap er ikke underlagt krav til eiers offentlige tilknytning eller nasjonalitet. Et selskap som i dag selges til Narvik, kan havne i Frankfurt i morgen. Hvor blir det da av forståelsen for samfunn og lokalt næringsliv i lille Vesterålen?

Hvor gjevt det er å være kunde i Norges største nettselskap, kan hundre beboere i to bygder i Våler i Hedmark si litt om. De hadde 39 strømbrudd på ett år. Nettselskapet er Norges største, Elvia. Ved langvarige strømbrudd mister innbyggerne også telefonforbindelsen. De opplever situasjonen som både kritisk og livstruende, melder NRK.

Og så prøver noen å overbevise meg om at strømsikkerhet er avhengig av nettselskapets størrelse!

Jeg har den største respekt for den kompetanse, kundevennlighet og lokalkunnskap som ligger i Vesterålskraft. Det er verdier vi vil bevare i distriktet, og som vi må fortsette å bygge lokalsamfunnet rundt.