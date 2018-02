Skal etablere ny XL-bygg på Myre

Næringsliv

– Vi skal gi folk i Øksnes og Vesterålen det beste utvalg av byggevarer til gode priser, sier direktør Stian Reinholdtsen i Øksnes Entreprenør-gruppen i en pressemelding.

Driften i Øksnes Byggevare og Myre Trelast overføres til et nytt selskap tilknyttet XL-bygg, som er Skandinavias største byggevarekjede.

– Nødvendig satsning

Einar Knudsen i Myre Trelast mener dette er en nødvendig satsning, i et byggevaremarked som er i stor forandring.

– Kundene vil møte en helt ny butikk med det mest moderne i presentasjon av varer som XL-BYGG har å by på. Dette blir spennende og et stort løft for meg og mine medarbeidere, sier Knudsen.

XL-bygg-kundene vil møte igjen de ansatte fra butikkene i Øksnes Byggevare og Myre Trelast.

– Våre engasjerte medarbeidere vil få bedre arbeidsforhold. Og kundene vil merke at det blir enklere å få hjelp og veiledning ved kjøp av byggevarer, heter det i pressemeldingen.

Byggeservice

De skal også etablere en egen enhet for byggeservice, der kundene kan få hjelp til store og små byggeoppdrag.

– Vi har stor tro på boligmarkedet i Øksnes. Det nye byggeservice skal tilby byggeklare tomter i og rundt Myre og Alsvåg. Vi tror at byggeklare tomter blir viktig i konkurransen om kundene, sier Stian Reinholdtsen.

Eierne i de to selskapene har arbeidet med prosjektet siden høsten 2017. Nå i februar har styrene besluttet å gå videre med etablering av selskapene. Nytt forretningsbygg er under prosjektering øst for dagens bygg tilhørende Øksnes Entreprenør. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før butikken skal åpnes vinteren 2019. I denne prosessen er det også tatt høyde for samlokalisering med andre forretninger.

– Vi har virkelig tro på at dette blir et løft for handelstedet Myre, avslutter Einar Knudsen og Stian Reinholdtsen.