Han blir ny banksjef i Vesterålen

Næringsliv

Det melder Sparebank 1 i ei pressemelding.

Bernt Ola Nilsen presenteres på en pressekonferanse på Sortland klokken 09:30 torsdag morgen.

SpareBank 1 Nord-Norge har lokalkontorer på Andenes, Sortland, Stokmarknes og Øksnes. Fra disse håndteres både bedriftsmarkedskundene og privatkundene i Vesterålen. Nå inntar hadselværingen Bernt Ola Nilsen sjefsstolen.

– For meg er dette en fantastisk mulighet i et område der egentlig alle piler peker oppover. SpareBank 1 Nord-Norge har en viktig rolle å spille, og å få lov til å lede satsingen vår her er et privilegium, sier han.

– Lysende fremtid

Nilsen spår en lysende fremtid for Vesterålen:

– Området preges av optimisme. Jeg synes det illustreres med all tydelighet når Andøya nå bretter opp ermene og satser for fullt på turisme, i stedet for å innta offerrollen etter forsvarsnedleggelsene. Vi har på en måte tatt skjeen i egen hånd, og det har ikke alltid vært slik. Vi preges også av betydelig vekst i sjømatsektoren og innenfor bygg- og anlegg. Det er egentlig utrolig inspirerende det som nå skjer i Vesterålen.

Den ferske banksjefen understreker at et område i vekst trenger en solid finansaktør:

– SpareBank 1 Nord-Norge kjenner selvsagt sin besøkelsestid. Vi er landsdelsbanken, og på samme tid lokalbank for Vesterålen. Alle de sentrale næringene i Vesterålen trenger en finanspartner for å kunne realisere sitt potensiale. Vi står klar til å bidra innenfor både bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Ambisjonen er å være nummer 1 for kundene våre, og jeg skal gjøre mitt for at vi skal nå den ambisjonen.

Fornøyd direktør

Lasse Hagerupsen, som er konserndirektør for region Hålogaland i SpareBank 1 Nord-Norge, er svært fornøyd med ansettelsen av den nye banksjefen:

– Bernt Ola har arbeidet med bedriftsmarkedet i Vesterålen siden 2013. Han har inngående kjennskap til næringslivet i området, og har virkelig markert positivt seg i tiden han har vært hos oss. Han har det som skal til for å at SpareBank 1 Nord-Norge skal kunne ta nye steg i Vesterålen. Samtidig gir det kontinuitet, både for kundene våre og for oss, når vi nå tilsetter en fra våre egne rekker. Vi hadde mange gode kandidater å velge mellom, og jeg er helt trygg på at vi har valgt den beste.

Bernt Ola Nilsen er 36 år gammel, gift og har to barn. Han er utdannet siviløkonom, og har 12 års erfaring fra SpareBank 1–systemet, der han har arbeidet innen både forsikring og bank. Han overtar sjefsstolen etter Eirik Nikolaisen, som nylig gikk til Vesteraalens AS.