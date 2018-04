Therese Johaug til Sortland for å åpne egen avdeling på Sport 1

Næringsliv

I en video lagt ut på facebooksiden til Sport 1 Sortland, ser vi Therese Johaug fortelle at hun skal til Sortland 3. mai for å åpne en såkalt «shop in shop» i Sport 1 på Sortland.

– Torsdag 03.mai klokken 10 åpner nye Sport 1 Sortland med norges første Johaug-shop! Therese Johaug kommer, kommer du?, spør butikken på sine facebooksider.

Johaug vil dermed kaste ekstra glans på åpninga av den splitter nye butikken i det nyutvidede senteret som før het Sortland senter, men i dag altså heter Handelsparken Sortland.

Butikken har i en periode vært stengt, men er nå altså ikke langt unna nyåpning sammen med flere andre butikker i Handelsparken.

Johaug har nylig kommet tilbake på landslaget etter en dopingdom som gjorde at hun blant annet gikk glipp av vinterens OL.

Johaug ble verdensmester i 30 km fri teknikk og 4 × 5 km stafett under Ski-VM 2011 i Oslo, og på 10 km fri teknikk og 4 × 5 km stafett under Ski-VM 2013 i Val di Fiemme. Under Ski-VM 2015 i Falun ble hun «VM-dronning» da hun tok gull på 15 km skiathlon, 30 km klassisk og 4 × 5 km stafett. Hun ble olympisk mester i 4 × 5 km stafett i OL 2010 i Vancouver. (Kilde: Wikipedia).