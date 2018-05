– Vi mener det er viktig å lede an i kampen mot matsvinn

Næringsliv

Hva er så denne appen, spør du kanskje.

«Hvert år kastes 1/3 av all maten som produseres, noe som er et stort paradoks når hver åttende person ikke har nok mat. Dette er et problem som vi sammen kan løse. Redd mat via Too Good To Go og vær med oss i kampen mot matsvinn!», heter det på nettsidene til «To good to og».

Dette er altså en app som bedrifter som omsetter mat kan koble seg opp mot og legge ut pakker med mat de ikke får solgt. Brukere kan så logge seg inn og se hva som er tilgjengelig og kjøpe maten til en billig penge.

Vil være med

Hvorfor har så Narvesen hengt seg på denne trenden?

– Vi har lyst å være med på den dugnaden å reduserematsvinnet og være et grønt lys i lokalsamfunnet, sier Therese Skoglund som er daglig leder på Narvesen i Sortland Storsenter.

De begynte denne uka å daglig legge ut to pakker med mat de ikke brukte, og de har fått bein å gå på.

– Mandag var første gang vi lagde pakkene. Vi la ut to på kvelden, og få timer senere var begge solgt, sier Skoglund.

Pakkene legges ut i appen ved midnatt og hentes på kvelden dagen etter. Dermed er det dagsferske varer det er snakk om.

Håper på dominoeffekt

Skoglund håper flere følger etter.

– Fra før er Extra med på denne ordningen og vi håper jo enda flere følger etter. Det er kjempeviktig å ta i et tak for å redusere matsvinnet, sier Skoglund.