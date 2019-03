Næringsliv

I dag ble selskapene Per Strand Øksnes, Per Strand Sortland, Per Strand Andenes og Per Strand Hadsel slettet fra Brønnøysundregistrene.

Selskapene er fusjonert med Per Strand AS i Harstad, som igjen er fusjonert med P.R.S. Drift AS i Harstad.

Optimera-kjeden kjøpte opp Per Strand i desember 2017. Per Strand-butikkene var en del av Byggmakker-kjeden, men har skiftet til Monter etter salget.