Disse vant Gründeridol 2019

Næringsliv

– Spesielt artig var det at Hadsel deltok med hele sju bedrifter. Det var enda større fokus på bærekraft i år, noe som også preger mediebildet i dag, sier Kathrine Solvoll i UB-PARK Vesterålen i ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune..

I tillegg var det mange ungdomsbedrifter som ønsker også å drive sosialt entreprenørskap. Det vil si at forretningsidéen er å hjelpe andre og donere evt. overskudd til gode formål.

– Nivået på deltagerne i årets Gründeridol blir bare høyere og høyere for hvert år, sier Torun Antonia Hansen fra Ungt Entreprenørskap Nordland.

Årets jury bestod av Elisabeth Fauske, Bengt Jægtnes og Toni Gjesseng.

1.plass: Mikkel og Mille Miljø UB. Sortland vgs. ST

Dagens førsteplass gikk til Mille og Mikkel Miljø UB som består av sju engasjerte ungdommer. Ungdomsbedriften ønsker å utvikle en barne-tv serie som omhandler miljøet. Det skal gi kjennskap og kunnskap til både barn og voksne rundt temaet miljø og miljøkrisen.

Juryens beskrivelse er som følger: Konseptet er godt utviklet, gjennomtenkt og gjennomført. Vi er helt sikre på at bedriften er klare til å ta neste steg.

2. Plass: Drug Test UB, Sortland vgs. Salg, service og sikkerhet.

Dagens andreplass gikk til Drug Test UB. Ungdomsbedriften skal importere og selge en enkel og effektiv doptest til drikken for unge voksne, slik at de kan føle seg trygg og sikker under sosiale tilstelninger. Ungdomsbedriften ønsker å tilby denne testen, da man kan teste drikken før man har fått i seg uønskede stoffer og skaden allerede kan være skjedd.

Juryens beskrivelse: Dette her er et veldig viktig problem å løes. Og det vi fikk se i dag var løsningsorientert og det virker som om det her vil være enkelt å bruke.

3. Plass: Trashnado UB, Hadsel vgs. Media

Dagens tredjeplass gikk til Trashnado UB. Ungdomsbedriften ønsker å gjøre kontorarbeidere obs på hvor lett kildesortering kan være ved hjelp av sine innovative søppelbøtter.

Ungdomsbedriften hadde med seg en prototype av hvordan produktet vil se ut og fikk også vist frem problemstillingen i sin presentasjon foran juryen.

Juryens beskrivelse: Dette er rett og slett genialt! Det løser et problem og dette her tror vi er helt klar gjennomførbart.