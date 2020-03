Burger King med tiltak mot smittespredning: Nå er det kun mulig å handle «take away»

Næringsliv

– Det vil si at våre sitteplasser ikke vil være tilgjengelig for våre gjester. Det viktigste for oss nå er å bidra til å begrense smitterisiko for våre gjester og medarbeidere. Vår vurdering er derfor å kun holde åpent for Drive Thru, take away og hjemlevering, sier administrerende direktør i Burger King Norge, Rune Sandvik i en pressemelding.

Tiltaket gjelder for alle Burger-King restaurantene i landet, inkludert på Sortland.

Ifølge Sandvik har Burger King-ledelsen vurdert situasjonen fortløpende hele veien.

– Informasjon til våre ledere og medarbeidere har vært helt avgjørende i prosessen så langt. Ekstra tiltak for hygiene og renhold er allerede blitt implementert, sier han i pressemeldingen.