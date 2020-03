Stenger Rødbrygga fra søndag

Næringsliv





Pålegg fra helsemyndighetene sier at det er straffbart å ha flere enn femti personer i forsamling innendørs. Det har han løst ved å fjerne en god del stoler. Både for å gjøre rengjøring enklere, og skape nødvendig avstand mellom de kundene som skulle komme innom.

– Vi har tatt grep og sørger for å holde det rent, og har bestemt oss for å holde åpent i dag og i morgen. Så stenger vi, sier han.

Verst for ansatte

Hvor lenge stengingen vil skje, er umulig å si på nåværende tidspunkt. Stordahl Olsen føler uansett mest med de ansatte, som nå permitteres.

– Egentlig verst for dem som eventuelt kommer over på dagpenger etter hvert. De blir permittert fra mandag. Det er fremdeles trygt å komme hit disse to dagene altså. Etter det vil jeg personlig ta meg av serveringen til de som jobber med byggingen av vernebygget, som kjøper mat her, sier han.

– Så det er ingen umiddelbar fare for at Rødbrygga stenger for godt?

– Nei! Jeg har hatt plassen i 22 år og jeg skal – om ikke ha den 22 år til – så i alle fall drive så lenge jeg kan. Det er trasig, men vi står han av, sier Bjørn Stordahl Olsen.