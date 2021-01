Stødig styring på familiebedriften

Næringsliv

For første gang siden han tok over bedriften etter foreldrene, som igjen ble startet av bestefaren Kristian Gunerius Olsen i 1957, har Geir Olsen blitt medlem av gasellefamilien. I 2019 endte omsetningen på 7,591 millioner kroner og økningen i omsetning var på 124,12 prosent. Mye takket være store byggeprosjekter, men Olsen selv mener bestemt at privatkundene – dem som har støttet geskjeften i alle år – er like viktige.