Steinar fikk med seg 47 investorer - nå forteller han om jakten på de 60 millionene: – Jeg var sjokkert. Alle andre ble like sjokkert

– Vi jakter på pengene. Vi har funnet ut ganske mye. Men jeg kan ikke fortelle hva vi har funnet ut. Det må jeg si direkte til investorene.

Det sier Steinar Myrland, som formidlet tilbudet til 47 Tromsøfolk og nordlendinger om å låne ut penger til skandaleselskapet Kbr. Pengene skulle investeres i forsikringspapirer i Canada, men nå er over 60 millioner kroner borte og investorene frykter store tap.

– Det er helt vanvittig. Det har vært et vanvittig trykk. Det er helt rett at vi jakter på pengene. Jeg føler jeg har et ansvar for å gjøre det jeg kan, sier Myrland.

Myrland forteller at han i fjor høst selv iverksatte egen granskning for å finne ut hvor pengene har blitt av. Men det første han gjorde var å kjøre til rundt 40 investorer i Nord-Norge for å varsle de om at han trodde noe var galt.

– Jeg føler meg ansvarlig siden jeg har fått folk med inn i dette. Jeg prøver å gjøre det jeg kan for å finne ut hva som har skjedd. Jeg har også plassert penger i selskapet, sier Myrland.

Investerte selv penger

Myrland har i en mannsalder jobbet med økonomisk rådgivning, og registrerte i 2006 selskapet Myrland Formidling. I 2014 ble han gjennom en felles bekjent, kjent med Per-Erik Viking Karlsson. Den gamle norgesmesteren i tennis, Karlsson, hadde noen år tidligere stiftet selskapet Kbr Capital sammen med sine to tennisvenner og studiekamerater Christian Ruud og Ola Bentzen.

Karlsson fortalte Myrland at investorene skulle få utbetalt 16 prosent rente hvert år, og få tilbake alle pengene de lånte ut etter fem år. Myrland skulle få betalt for jobben han gjorde for selskapet.

Gjennom sin bekjentskapskrets formidlet Myrland tilbudet om å investere i Kbr Capital til 47 personer i Tromsø og resten av Nord-Norge, mange av dem pensjonister. Ifølge bostyrets liste over kreditorer lånte disse 47 personene ut nær 60 millioner kroner til selskapet.

Myrland har selv levert inn et krav på 400.000 kroner til bostyrer, som leder tvangsavviklingen av selskapet. Også Myrlands samboer har investert penger i selskapet Kbr, forteller Myrland.

– Jeg står på kreditorlista. Hun jeg bor sammen med har også investert. Vi har investert fordi vi trodde på dette. Det er klart at når jeg selv har investert penger, tyder jo det på at jeg har trodd på dette, sier Myrland.

«Opplegget fungerte»

I fire-fem år, fra 2015 til 2019, formidlet Myrland tilbudene om å investere i Kbr og i de canadiske selskapene som Karlsson opprettet for å overta forretningene til Kbr.

Myrland sier at flere tok kontakt med han, fordi de hadde venner som tjente godt på de første investeringene de hadde gjort i Kbr.

– Det var ringvirkninger av at folk så at investeringene fungerte. Alle som investerte fikk utbetalt renter som avtalt. Opplegget fungerte 100 prosent. Det fungerte helt fram til 2019, sier Myrland.

iTromsø har snakket med flere investorer, som alle bekrefter at de fikk pengene utbetalt som avtalt til og med april 2019. En mann i som investerte rundt 500.000 kroner har fått utbetalt 250.000 kroner i renter, men har ikke fått tilbake selve innskuddet på 500.000 kroner.

– De som har vært med noen år har fått tilbake nesten hele hovedstolen (den opprinnelige investeringen, journ.anm.) i form av utbytte, sier Myrland.

Hemmelige avtaler

En investor i Lofoten investerte i følger hans advokat først en halv million kroner, og så ytterligere en halv million kroner da han så at han fikk utbetalt renter som avtalt. De som investerte måtte skrive under på at låneavtalen var «strengt konfidensiell», og forpliktet seg til ikke å fortelle om innholdet i avtalen til andre.

Til sammen investerte pensjonisten nær fire millioner kroner, penger som trolig er tapt, ifølge hans advokat.

– De som skulle ha ut penger i 2019, de fikk penger. Det fungerte 100 prosent. Det gjorde at folk kom med mer penger. Jeg snakket med folk som gjerne ville investere mer, forteller Myrland.

I 2018 ga revisor beskjed til styret om at selskapet trolig måtte ha tillatelse fra Finanstilsynet for å drive med finansvirksomhet. Långiverne i nord fikk beskjed om at pengene deres ble flyttet til et canadisk selskap, True Blue Capital.

Karlsson sendte ut e-poster til investorene både i 2019 og 2020 om at alt gikk bra med investeringene.

– Mitt navn står ikke noe sted. Flyten av dokumenter har gått mellom Karlsson og investorene. Jeg har vært involvert med å følge opp investorene underveis. Jeg ble kontaktperson. Jeg har ikke kunnet gi noen annen informasjon enn den jeg har fått fra Per-Erik Karlsson, sier Myrland.

– Det funket i starten, men så snudde det plutselig rundt. Jeg har jobbet som fy for å finne ut hva som har skjedd, legger han til.

Skjønner at noe er galt

Da koronaen feide innover verden i mars i fjor, sendte Karlsson e-post til investorene om at utbetalingene som var varslet for 2020 måtte utsettes til høsten 2020. Da det heller ikke skjedde, forteller Myrland at han skjønte noe var galt.

iTromsø har snakket med investorer som forteller at de i fjor hadde møte med Myrland, der han ansikt til ansikt fortalte dem at penger kunne være borte.

– Vi oppdaget det utpå høsten i fjor. Jeg besøkte samtlige kunder face to face for å fortelle dem om det. Det var ikke noe jeg bare kunne sende på en e-post, sier Myrland.

– Det var over 40 personer i din bekjentskapskrets fra Nordreisa til Lofoten som hadde investert, kjørte du rundt til alle dem?

– Ja, jeg kjørte rundt til Lofoten, Narvik og Vesterålen og fortalte. Hovedpoenget var å fortelle hva som hadde skjedd, sier Myrland.

– Jeg var sjokkert. Alle andre ble like sjokkert, legger han til.

Leter etter pengene

Det er nå flere grupper med investorer som leter i Canada og andre land etter pengene som er lånt ut til de canadiske selskapene True Blue Capital og en rekke andre selskaper der Karlsson var involvert.

iTromsø har mottatt dokumentasjon som viser at Myrlands selskap Myrland Formidling har sendt fakturaer for arbeid knyttet til arbeid han har utført for selskaper der investorene trodde de hadde investert penger.

Myrland bekrefter nå at han har fått betalt for sitt arbeid.

– Selvsagt har jeg fått betaling for jobben jeg har gjort. Jeg har sendt fakturaer. Det er rett. Det skulle bare mangle, sier Myrland.

– Hva vil du si til investorene som kan ha tapt over 60 millioner kroner?

– Jeg vil ikke uttale meg om det. Jeg vil heller si det direkte til de over bordet. Nå vil jeg ikke uttale meg mer om denne saken, svarer Myrland.

Han var i 2019 oppført med en inntekt på 1,3 millioner kroner, en halv million i skatt og null kroner i formue.

Folk i Tromsø og Nord-Norge underskrev "strengt fortrolige" låneavtaler, der de lånte ut 60 millioner kroner til Per-Erik Karlsson (til venstre) sitt selskap Kbr. Låneavtalene ble formidlet av Steinar Myrland (til høyre), som nå jakter på pengene som er borte.