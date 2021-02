Arbeidsløse vesterålinger skal bli teknologer

Næringsliv

Som VOL tidligere har omtalt er et nytt museum på Sortland, kalt Gaia Vesterålen, under planlegging. Gjennom en avansert modell av Vesterålen skal de besøkende få lære om historien til Vesterålen og om dagens Vesterålen. Man vil også få presentert forskjellige visjoner for framtiden til regionen.