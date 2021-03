Vil etablere nytt oppdrettsanlegg i Eidsfjorden

Næringsliv

Bø-selskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS har søkt Nordland Fylkeskommune om å få etablere en ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret i Hellfjordklubben i Sortland kommune. Selskapet har søkt om å få etablere en lokalitet med 3.120 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) i et anlegg med 12 merder med 15 og 20 meter dype nøter.