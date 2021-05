Th. Benjaminsen:

Vil legge til rette for nytt næringsområde i Risøyhamn

Th. Benjaminsen i Risøyhamn ser fremover og legger til rette for næringsområde nord for det nye kaianlegget. – Vi ønsker å bygge opp Risøyhamn som et knutepunkt, sier Hans Benjaminsen.